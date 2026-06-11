Ντέιβιντ Χάρμπορ: Η αιχμηρή απάντηση στη Λίλι Άλεν και η αποκάλυψη για τον νευρικό κλονισμό

Ο Ντέιβιντ Χάρμπορ μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για το άλμπουμ της πρώην συζύγου του, Λίλι Άλεν, το οποίο φέρεται να είναι εμπνευσμένο από τον χωρισμό τους, χαρακτηρίζοντάς το «παράξενο».

Ο πρωταγωνιστής του «Stranger Things» αναφέρθηκε στο «West End Girl», τον δίσκο της Λίλι Άλεν που προκάλεσε έντονη συζήτηση λόγω των στίχων του, οι οποίοι αγγίζουν θέματα όπως η απιστία, η συναισθηματική χειραγώγηση και η διάλυση μιας σχέσης. Η τραγουδίστρια έχει ξεκαθαρίσει πως το άλμπουμ είναι ένας συνδυασμός πραγματικών γεγονότων και μυθοπλασίας, ζητώντας ουσιαστικά από το κοινό να μην παίρνει κάθε στίχο ως απόλυτη αλήθεια.

#DavidHarbour opens up about his mental health and the "breakdown" he suffered last year:



“I do suffer from some confusing stuff — it’s confusing as hell. I think a lot of people have a friend or a brother or a co-worker that deals with mental health stuff, and they’re probably… pic.twitter.com/ZgLCJuOvpP — Variety (@Variety) June 10, 2026

Ο Χάρμπορ, μιλώντας στο «Variety», τόνισε ότι σέβεται το δικαίωμα κάθε καλλιτέχνη να μετατρέπει τις προσωπικές του εμπειρίες σε τέχνη, ωστόσο ξεκαθάρισε πως η ιστορία που παρουσιάζεται στον δίσκο δεν ταυτίζεται με τη δική του πλευρά. «Δεν ήταν αυτή η δική μου εμπειρία», είπε χαρακτηριστικά, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την προσωπική του ζωή.

Το τραγούδι που συζητήθηκε περισσότερο είναι το «Madeline», στο οποίο η Λίλι Άλεν αφήνει αιχμές για μια τρίτη γυναίκα και για μια σχέση που, σύμφωνα με τους στίχους, ξεπέρασε τα όρια μιας συμφωνίας. Το κομμάτι έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης, με τους θαυμαστές να προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν ποια σημεία βασίζονται στην πραγματικότητα και ποια αποτελούν καλλιτεχνική υπερβολή.

Η Λίλι Άλεν και ο Ντέιβιντ Χάρμπορ γνωρίστηκαν μέσω της εφαρμογής Raya και παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας το 2020. Οι δυο τους χώρισαν στις αρχές του 2025, έπειτα από τέσσερα χρόνια γάμου.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Χάρμπορ αποκάλυψε ότι πέρυσι πέρασε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, φτάνοντας σε νευρικό κλονισμό. Ο ηθοποιός, που έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη διπολική διαταραχή με την οποία ζει, παραδέχτηκε πως σε στιγμές έντονου στρες μπορεί να υπάρξουν συμπεριφορές που τον κάνουν να νιώθει ντροπή, υπογραμμίζοντας, όμως, ότι πρόκειται για κάτι που δεν θα ευχόταν ούτε στον χειρότερο εχθρό του. Όπως είπε, ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη για εκείνον, όμως ο ίδιος προσπαθεί απλώς να προχωρήσει και να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί μέσα στις δυσκολίες του.

Πηγή: skai.gr

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