H συνέντευξη Τύπου Τραμπ-Μερτς μπροστά στις κάμερες ολοκληρώθηκε «χωρίς λάθη» από τον Μερτς, αλλά με τον Τραμπ να μονοπωλεί τη συζήτηση. Να πιέσουν οι ΗΠΑ τη Ρωσία, ζήτησε ο Μερτς.

Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Το κλίμα στον Λευκό Οίκο μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς ήταν «φιλικό» γράφουν γερμανικά μέσα, «έχουμε μια πολύ καλή επικοινωνία, καταλαβαινόμαστε σε προσωπικό επίπεδο καλά», όπως ανέφερε σε δήλωσή του σε δημοσιογράφους ο Φρίντριχ Μερτς αμέσως μετά την συνάντηση που είχε κεκλεισμένων των θυρών με τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Το μπαλάκι για τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανία ανήκει στις ΗΠΑ» τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος, κάτι που ανέφερε και κατά τη συνέντευξη Τύπου στο Οβάλ Γραφείο.

Η συνέντευξη Τύπου των 40 λεπτών στο Οβάλ Γραφείο πάντως επισκιάστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ. «Ελάχιστα μίλησε ο καγκελάριος» σημειώνει η tagesschau.de γλαφυρά.

Όπως σχολιάζουν γερμανικά μέσα, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε περίπου κατά το 90% της διάρκειας της συνέντευξης Τύπου και ο Γερμανός καγκελάριος κατά 10%. Η γερμανική πλευρά πάντως φαίνεται να ήταν προετοιμασμένη σύμφωνα με την εφημερίδα Tagesspiegel και ανέμενε ένα... 80% Τραμπ.

Η συνέντευξη Τύπου ήταν κυρίως... ερωτήσεις εσωτερικής πολιτικής και περί Ίλον Μασκ στον Αμερικανό πρόεδρο και λιγότερο μία συζήτηση με τον Γερμανό καγκελάριο. «Αν θέλετε μπορείτε να ρωτήσετε κάτι και τον καγκελάριο. Μου αρέσουν οι απαντήσεις του» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ χαριτολογώντας.

Ουκρανία και Ρωσία μοιάζουν «με μικρά παιδιά που μαλώνουν»

Από τη συνέντευξη Τύπου σίγουρα ξεχωρίζει ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισε ο Ντόναλντ Τραμπ τον πόλεμο στην Ουκρανία, παραλληλίζοντας το Κίεβο και τη Μόσχα «με δυο μικρά παιδιά που μισούν το ένα το άλλο και μαλώνουν». Όπως είπε «μερικές φορές είναι καλύτερο να να αφήσεις να μαλώσουν και μετα να τα χωρίσεις». Αναφορικά με το τηλεφώνημα που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν ανέφερε μόνο ότι ο Πούτιν του είπε ότι «θα ήθελε άμεση ειρήνη, όμως αυτή δεν υπάρχει».

Ο Φρίντριχ Μερτς απέφυγε τον άμεσο σχολιασμό αυτής της διατύπωσης Τραμπ, επέλεξε όμως να τονίσει τον «ρόλο κλειδί» των ΗΠΑ και του Αμερικανού προέδρου. «Προσβλέπουμε στην άσκηση περισσότερης πίεσης από τις ΗΠΑ στη Ρωσία, πρέπει να μιλήσουμε επ‘ αυτού» ανέφερε ο Μερτς.

Ως προς την επιβολή νέων κυρώσεων προς τη Ρωσία, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, κάτι το οποίο δεν αποκλείει ούτε η Γερμανία. Επίσης ανακοίνωσε ότι τα αμερικανικά στρατεύματα που βρίσκονται σταθμευμένα στη Γερμανία δεν θα αποχωρήσουν «εάν η Γερμανία δεν έχει αντίρρηση».

Έπαινοι Τραμπ για το στοπ στον Nord Stream 2

O Aμερικανός πρόεδρος επαίνεσε πάντως τη στάση του Μερτς, που εναντιώθηκε στον ρωσογερμανικό αγωγό Nord Stream 2, τον οποίο είχε υποστηρίξει σθεναρά η Άνγκελα Μέρκελ. Όπως είπε, ήταν ο ίδιος ο Τραμπ που «εμπόδισε» τον αγωγό Nord Stream 2, ο οποίος προοριζόταν να προμηθεύσει την Ευρώπη με ρωσικό φυσικό αέριο.

Ως προς την αύξηση των γερμανικών αμυντικών δαπανών ο Τραμπ εμφανίστηκε ικανοποιημένος. «Γνωρίζω ότι δίνετε πια περισσότερα χρήματα για την άμυνα, αρκετά περισσότερα. Και αυτό είναι θετικό» ανέφερε ο Τραμπ, με τον Μερτς να αποφεύγει να μπει σε λεπτομέρειες, ποσοστά και αριθμούς.

Πάντως ο Τραμπ, σε μια προσπάθεια ίσως να προκαλέσει σχόλια, διερωτήθηκε: «Όταν ακούω ότι η Γερμανία επενδύει περισσότερο στην άμυνα σκέφτομαι: Ω! Αυτό είναι καλό ή κακό;» θεωρώντας πάντως συνολικά την γερμανική αμυντική στροφή ως καλή επιλογή.

Με αφορμή την αυριανή ιστορική μέρα, την 6η Ιουνίου, την D-Day και την απόβαση των Συμμάχων στην Νορμανδία, ο Μερτς θέλησε να εξάρει την συμβολή των ΗΠΑ στην απελευθέρωση της Ευρώπης. Σε μια αποστροφή του λόγου του σχολίασε μάλιστα: «Ήταν όμως μια κακή μέρα για εσάς στη Γερμανία» με τον Μερτς να απαντά απλώς ότι σήμανε και την «απελευθέρωση της Γερμανίας από τους ναζί».

Πηγή: Deutsche Welle

