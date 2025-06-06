Πώς φτάσαμε ως εδώ: Από το ρομάντσο στον ολοκληρωτικό πόλεμο Τραμπ - Μασκ

Το ρομάντσο τελείωσε.

Ο άγριος καβγάς που ξέσπασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ κατέδειξε δημοσίως τη διάλυση της άλλοτε στενής σχέσης τους.

Πώς φτάσαμε όμως ως εδώ;

Ιούλιος 2024

Ο Μασκ υποστηρίζει δημόσια τον Τραμπ μετά από την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια.

Ο Μασκ δημοσιεύει στο X: «Υποστηρίζω πλήρως τον πρόεδρο Τραμπ και ελπίζω στην ταχεία ανάρρωσή του».

Αύγουστος - Οκτώβριος 2024

Τον Αύγουστο, ο Μασκ είχε μια συνομιλία με τον Τραμπ στο X. Η ζωντανή μετάδοση ξεκίνησε άσχημα λόγω τεχνικών δυσκολιών και η συζήτηση καθυστέρησε σχεδόν μία ώρα.

Ο Τραμπ και ο Μασκ, στη συνέχεια, συνεχάρησαν ο ένας τον άλλον σε μια εκτενή συνομιλία, καλύπτοντας θέματα όπως η τότε αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις, ο τρόπος με τον οποίο ο Τραμπ χειρίστηκε την απόπειρα δολοφονίας και η κλιματική αλλαγή.

Ο Μασκ αργότερα υπονόησε ότι είναι «πρόθυμος να υπηρετήσει» στην κυβέρνηση Τραμπ. Ο CEO της Tesla δημοσίευσε εικόνα του στο X ως εκπρόσωπος του DOGE, του Υπουργείου Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης.

Στις αρχές Οκτωβρίου, ο Μασκ εμφανίστηκε σε συγκέντρωση του Τραμπ στην Πενσυλβάνια, όπου είχε σημειωθεί η απόπειρα δολοφονίας του.

Φορώντας καπέλο με το σύνθημα MAGA (Make America Great Again), ο Μασκ δήλωσε ότι ο Τραμπ ήταν ο μόνος υποψήφιος «για τη διατήρηση της δημοκρατίας στην Αμερική».

Οι δημόσιες τοποθετήσεις σύμπλευσης συνεχίζονται, ενισχύοντας την αυξανόμενη εγγύτητα του Μασκ με τον Τραμπ.

Νοέμβριος 2024

Μετά την επανεκλογή του Τραμπ, ο Μασκ διορίζεται επικεφαλής του DOGE μαζί με τον πρώην υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία, Βίβεκ Ραμασουάμι. Το υπουργείο σχηματίζεται μέσω εκτελεστικού διατάγματος με αποστολή τη μείωση των ομοσπονδιακών δαπανών και της γραφειοκρατίας.

«Μαζί, αυτοί οι δύο υπέροχοι Αμερικανοί θα ανοίξουν το δρόμο για να διαλύσει η κυβέρνησή μου τη γραφειοκρατία, να μειώσει τους υπερβολικούς κανονισμούς, να μειώσει τις σπάταλες και να αναδιαρθρώσει τις Ομοσπονδιακές Υπηρεσίες» δήλωσε ο Τραμπ σε μια δήλωση εκείνη την εποχή.

Ο Ραμασουάμι αργότερα θα εγκατέλειπε τη θέση στο DOGE για να διεκδικήσει αιρετό αξίωμα.

Η Maye Musk, η μητέρα του Ίλον, σχολιάζει αργότερα ότι οι δυο τους «απλώς φαίνεται να διασκεδάζουν».

Δύο εβδομάδες μετά την εκλογική του νίκη, ο Τραμπ παρευρέθηκε στην εκτόξευση του Starship της SpaceX στο Τέξας μαζί με τον Μασκ.

Ιανουάριος 2025

Στην ορκωμοσία του Τραμπ, ο Μασκ λαμβάνει άφθονους επαίνους από τον πρόεδρο: «Έχουμε ένα νέο αστέρι. Ένα αστέρι γεννιέται. Ίλον!».

Ο Μασκ συμμετέχει στις συνομιλίες του Τραμπ με ηγετικά στελέχη από την Amazon, την Google, τη Meta και άλλους.

Φεβρουάριος- Μάρτιος 2025

Ο Μασκ αρχίζει να επιβλέπει τις επιθετικές μειώσεις δαπανών σε κυβερνητικές υπηρεσίες. Το DOGE στέλνει εντολές επιστροφής στα γραφεία και καταργεί ορισμένα κυβερνητικά προγράμματα με εξ αποστάσεως εργασία.

Η ομάδα DOGE του Μασκ αντιμετωπίζει κριτική για υπέρβαση αρμοδιοτήτων σε διάφορες υπηρεσίες.

Στις αρχές Μαρτίου, ο Τραμπ λέει στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ότι αυτά είναι υπεύθυνα για τις αντίστοιχες υπηρεσίες και τμήματα που επιβλέπουν, και όχι ο Μασκ. Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας αργότερα δημοσιεύει στο X ότι η συνάντηση ήταν «πολύ παραγωγική».

Ο Τραμπ μετατρέπει το γκαζόν του Λευκού Οίκου σε εκθεσιακό χώρο της Tesla και υπερασπίζεται τον Μασκ, καθώς ο κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων δέχεται παγκόσμια κριτική.

«Έχει δημιουργήσει αυτή τη σπουδαία εταιρεία και δεν πρέπει να τιμωρηθεί επειδή είναι πατριώτης» είχε δηλώσει τότε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι τα αυτοκίνητα Tesla είναι «όμορφα» και ότι θα αγόραζε ένα.

Απρίλιος 2025

Ο Μασκ δεσμεύεται να μειώσει «σημαντικά» τη συμμετοχή του στο DOGE τις επόμενες εβδομάδες.

Υπάρχουν αναφορές ότι ο Μασκ είναι αφηρημένος και υπερβολικά φορτωμένος, τροφοδοτώντας ανησυχίες μεταξύ των επενδυτών της Tesla και της SpaceX.

Στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων α' τριμήνου της Tesla τον Απρίλιο -τα οποία ήταν χαμηλότερα των προσδοκιών- οι μετοχές είχαν υποχωρήσει πάνω από 40% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Μάιος 2025

Σε συνέντευξή του στο CBS News, ο Μασκ επικρίνει δημόσια το φορολογικό νομοσχέδιο του Τραμπ, λέγοντας ότι αντιτίθεται στο έργο που έχει κάνει για τη μείωση της κρατικής σπατάλης.

«Ήμουν, ειλικρινά, απογοητευμένος που είδα το τεράστιο νομοσχέδιο, το οποίο αυξάνει το έλλειμμα του προϋπολογισμού, όχι μόνο δεν το μειώνει, και υπονομεύει το έργο που κάνει η ομάδα DOGE», είπε.

Ο Τραμπ απάντησε στην κριτική λέγοντας ότι δεν ήταν ευχαριστημένος με ορισμένες πτυχές του νομοσχεδίου, «αλλά είμαι ενθουσιασμένος με άλλες πτυχές του. Έτσι λειτουργούν».

Μία μέρα μετά τη δημόσια κριτική στο νομοσχέδιο του Τραμπ, ο Μασκ φεύγει από τον Λευκό Οίκο. Ευχαριστεί τον πρόεδρο για την ευκαιρία να διευθύνει το DOGE.

Ο Τραμπ διοργανώνει μια αποχαιρετιστήρια εκδήλωση για τον Μασκ, επαινώντας το έργο του στην κυβέρνηση, αλλά λέει ότι «δεν φεύγει πραγματικά» και ότι θα επιστρέφει περιστασιακά στον Λευκό Οίκο επειδή το DOGE είναι το «μωρό» του.

Ιούνιος 2025

Ο Μασκ επιτίθεται ξανά στο νομοσχέδιο του Τραμπ, αποκαλώντας το «αηδιαστικό βδέλυγμα» που θα εκτοξεύσει τα ελλείμματα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού. «Ντροπή σε όσους το ψήφισαν. Ξέρετε ότι κάνατε λάθος. Το ξέρετε» είπε ο Μασκ στο X.

Η κριτική κλιμακώνεται γρήγορα σε μια ολοκληρωτική διαδικτυακή διαμάχη μεταξύ του Τραμπ και του Μασκ, με τους δύο να ανταλλάσσουν ύβρεις για αρκετές ώρες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε να αποσύρει δισεκατομμύρια δολάρια σε κυβερνητικά συμβόλαια για τις εταιρείες του Μασκ, ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla άφησε να εννοηθεί ότι ο Τραμπ δεν θα μπορούσε να είχε κερδίσει τις εκλογές χωρίς αυτόν.

«Ο Ίλον και εγώ είχαμε μια εξαιρετική σχέση. Δεν ξέρω αν θα το κάνουμε πια» είπε ο Τραμπ.

Και έπεται συνέχεια...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.