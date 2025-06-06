«Θλιμμένη» η αρχηγός της AfD για τη διαμάχη Τραμπ και Μασκ

Τη θλίψη της για τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του πρώην στενού συνεργάτη του, επιχειρηματία Ίλον Μασκ, εξέφρασε η αρχηγός της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) Αλίς Βάιντελ.

«Είναι λυπηρό όταν δύο οραματιστές, δύο προσωπικότητες με αυτοπεποίθηση, μπαίνουν σε μια τόσο δυσάρεστη διαμάχη. Αλλά φυσικά περιοριζόμαστε μόνο στον ρόλο του θλιμμένου παρατηρητή», δήλωσε η κυρία Βάιντελ στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Ο Ίλον Μασκ αλλά και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έχουν κατ΄επανάληψη στηρίξει ανοιχτά την AfD, ενώ ο τελευταίος, όταν το κόμμα ταξινομήθηκε επισήμως ως «εξακριβωμένα ακροδεξιά οργάνωση», χαρακτήρισε τη Γερμανία «τυραννία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

