Ο καβγάς που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους δύο άλλοτε καλούς φίλους, τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ίλον Μασκ έχει μαγνητίσει τα βλέμματα. Και ενώ όλα έδειχναν η κατάσταση να ομαλοποιείται κατά κάποιον τρόπο αφού οι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου έχουν προγραμματίσει τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Μασκ και του Τραμπ σήμερα, Παρασκευή, σύμφωνα με το Politico, τελικά όπως φαίνεται βρίσκεται στον αέρα.

Πηγή του Λευκού Οίκου με γνώση του θέματος υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ίλον Μασκ σήμερα.

Η διαμάχη ξεκίνησε σιγά σιγά την περασμένη εβδομάδα. Άρχισε να σιγοβράζει την Τετάρτη και έπειτα άρχισε να κοχλάζει το απόγευμα της Πέμπτης στο Οβάλ Γραφείο με την αρχή να γίνεται από τον Ίλον Μασκ και την κριτική του για το φορολογικό νομοσχέδιο.

Ο Τραμπ εξέφρασε την έκπληξή του για την κριτική του Μασκ για το νομοσχέδιο. Αντέκρουσε την ιδέα ότι θα είχε χάσει τις προεδρικές εκλογές του περασμένου έτους χωρίς την υποστήριξη των εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων του Μασκ και διευκρίνισε ότι ο μεγιστάνας της τεχνολογίας αλλάζει γνώμη τώρα επειδή η αυτοκινητοβιομηχανία του, η Tesla, θα πληγεί από την πίεση των Ρεπουμπλικανών να τερματίσουν τις φορολογικές ελαφρύνσεις για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Ο Μασκ από την πλευρά του είπε ότι δεν τον ενδιέφεραν οι επιδοτήσεις για αυτοκίνητα και ότι ήθελε να μειώσει το εθνικό χρέος, το οποίο, όπως λέει, αποτελεί υπαρξιακή απειλή για το έθνος. Επέμεινε δε ότι οι Δημοκρατικοί θα είχαν επικρατήσει στις περσινές εκλογές χωρίς τη βοήθειά του. «Τέτοια αχαριστία», είπε στον Τραμπ.

Στη συνέχεια, ο δισεκατομμυριούχος εξαπέλυσε μια σειρά από ασυνήθιστες επιθέσεις μέχρι που ο καβγάς φούντωσε.

Πηγή: skai.gr

