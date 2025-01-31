Ένα άγνωστο πορτρέτο του Ολλανδού ζωγράφου Βίνσεντ Βαν Γκογκ που ήταν άγνωστο μέχρι σήμερα και πωλήθηκε σε παζάρι στη Μινεσότα για 50 δολάρια, αποδείχθηκε αυθεντικό, με την αξία του να εκτιμάται στα 15. εκατ. δολάρια.

Αγοράστηκε το 2016 από συλλέκτη παλιών αντικειμένων σε παζάρι - γκαράζ (ανοιχτός χώρος όπου εκτίθενται τα προς πώληση αντικείμενα) και πρόσφατα ανάλυση ειδικών διαπίστωσε την αυθεντικότητά του. Ο πίνακας φέρει μια επιγραφή με τη λέξη «Elimar» στην κάτω δεξιά γωνία.

Ο πίνακας δημιουργήθηκε από τον Βαν Γκογκ κατά τη διάρκεια της παραμονής του σε ψυχιατρείο στη νότια Γαλλία το 1889 και απεικονίζει έναν ψαρά να καπνίζει την πίπα του, καθώς επισκευάζει τα δίχτυα του.

Η εταιρεία ερευνών τέχνης LMI Group International, ανέθεσε σε ειδικούς την ανάλυση του έργου, όπως την ύφανση του καμβά, τη χρωστική του χρώματος και άλλα χαρακτηριστικά. Με διαστάσεις 45,7 εκατοστά επί 41,9 εκατοστά, οι ειδικοί αναγνώρισαν τον πίνακα ως αυθεντικό του Βαν Γκογκ ύστερα από μια διαδικασία που κράτησε 4 χρόνια.

Βασίζεται σε έναν πίνακα του Δανό καλλιτέχνη Michael Ancher (1849-1927), σύμφωνα με το LMI, και είναι μια από τις πολλές «μεταφράσεις» του Van Gogh έργων άλλων καλλιτεχνών.

Οι ερευνητές βρήκαν επίσης μια τρίχα ενσωματωμένη στον καμβά και την έστειλαν για ανάλυση. Αν και διαπιστώθηκε ότι προέρχεται από άνδρα, οι προσπάθειες να αντιστοιχιστεί το DNA του με τους απογόνους του Βαν Γκογκ ματαιώθηκαν από την «υποβαθμισμένη κατάστασή του», είπε η LMI.

«Με την ενσωμάτωση της επιστήμης και της τεχνολογίας με παραδοσιακά εργαλεία γνώσης, ιστορικού πλαισίου, επίσημης ανάλυσης και έρευνας προέλευσης, στοχεύουμε να επεκτείνουμε και να προσαρμόσουμε τους διαθέσιμους πόρους για τον έλεγχο ταυτότητας της τέχνης με βάση τις μοναδικές ιδιότητες των έργων υπό τη φροντίδα μας», δήλωσε ο Lawrence. Ο M. Shindell, πρόεδρος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του LMI Group, σε δελτίο τύπου αυτή την εβδομάδα.

Παρά την ανάλυση, ο πίνακας πρέπει ακόμα να αποδοθεί στον Βαν Γκογκ από το Μουσείο Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας.

Το μουσείο αρνήθηκε προηγουμένως να αποδώσει τον πίνακα στον Βαν Γκογκ όταν τον προσέγγισε ο προηγούμενος ιδιοκτήτης τον Δεκέμβριο του 2018.

Ωστόσο, η LMI, η οποία απέκτησε τον πίνακα το 2019, είναι πεπεισμένη ότι είναι γνήσιος.

«Η ανακάλυψη ενός μέχρι πρότινος άγνωστου πίνακα του Βαν Γκογκ δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», αναφέρεται στην έκθεση. «Είναι γνωστό ότι ο Βαν Γκογκ έχασε πολλά έργα και τα χάριζε σε φίλους».

Η LMI είπε ότι ο πίνακας «είναι ένα συναισθηματικά πλούσιο, βαθιά προσωπικό έργο που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του τελευταίου και πολυτάραχου κεφαλαίου της ζωής του Βαν Γκογκ».

Ο Ολλανδός ζωγράφος δημιούργησε περίπου 900 πίνακες κατά τη διάρκεια της ζωής του. Θεωρείται ότι έπασχε από συνδυασμό διπολικής και οριακής διαταραχής προσωπικότητας, αν και αυτές οι ασθένειες δεν διαγνώστηκαν ποτέ.

Το 2020, ερευνητές από το University Medical Center Groningen, στην Ολλανδία, δήλωσαν ότι πίστευαν ότι ο Βαν Γκογκ βίωσε δύο σύντομα ψυχωσικά επεισόδια, που υποτίθεται ότι ήταν παραλήρημα που προκλήθηκε από στέρηση αλκοόλ, μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο αφού έκοψε το αυτί του με ξυράφι το 1888. Ο Βαν Γκογκ αυτοκτόνησε το 1890 σε ηλικία 37 ετών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.