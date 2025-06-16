Το Ισραήλ απέλασε στην Ιορδανία τους τρεις τελευταίους επιβάτες σκάφους για τη Γάζα μεταξύ των οποίων δύο Γάλλοι που είχαν προσπαθήσει να φθάσουν στον παλαιστινιακό θύλακα την περασμένη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

«Οι τρεις τελευταίοι συμμετέχοντες στο Σέλφι Γιοτ μεταφέρθηκαν σήμερα το πρωί προς την Ιορδανία μέσω του σημείου διέλευσης Άλενμπι», ανέφερε σε μια ανακοίνωση το υπουργείο, διευκρινίζοντας πως επρόκειτο για δύο Γάλλους και έναν Ολλανδό.

Συνολικά, δώδεκα άνθρωποι (έξι Γάλλοι, μια Γερμανίδα, ένας Βραζιλιάνος, ένας Τούρκος, μια Σουηδέζα, ένας Ισπανός και ένας Ολλανδός) που είχαν αναχωρήσει την 1η Ιουνίου με το ιστιοφόρο 'Μαντλίν" και σκοπό να σπάσουν τον ισραηλινό αποκλεισμό των Παλαιστινίων της Γάζας συνελήφθησαν στις 9 Ιουνίου μετά την κατάληψη από το Ισραήλ του σκάφους τους σε διεθνή ύδατα, περίπου 185 χιλιόμετρα από τις ακτές της Γάζας.

Η Σουηδέζα Γκρέτα Τούνμπεργκ, που έχει γίνει σύμβολο της μάχης κατά της κλιματικής αλλαγής, και άλλοι τρεις επιβάτες είχαν δεχθεί να απελαθούν αμέσως. Άλλοι οκτώ συνελήφθησαν από τις ισραηλινές αρχές, οδηγήθηκαν σε δικαστήριο και απελάθηκαν για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Την περασμένη εβδομάδα, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών είχε πει πως οι επιβάτες στο σκάφος για τη Γάζα που παρέμεναν στο Ισραήλ θα στέλνονταν με το αεροπλάνο στις χώρες προέλευσής τους στη διάρκεια της εβδομάδας.

Πέντε από αυτούς, ανάμεσα στους οποίους η Γαλλοπαλαιστίνια ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν έφυγε από τη χώρα την Πέμπτη.

Οι άλλοι τρεις επρόκειτο αρχικά να φύγουν την Παρασκευή, όμως το Ισραήλ έκλεισε τον εναέριο χώρο του αφού εξαπέλυσε μαζική επίθεση θέτοντας στο στόχαστρο στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, σύμφωνα με τον στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.