Αισιοδοξεί ο Τραμπ ενώ ο πόλεμος Ισραήλ-Ιράν συνεχίζεται

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να στοιχηματίζει στην παρέμβαση του Βλαντιμίρ Πούτιν ως καταλύτη για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, την ώρα που το Τελ Αβίβ αποφάσισε να παρατείνει το καθεστώς έκτακτης ανάγκης στη χώρα έως τις 30 Ιουνίου. Οι διπλωματικές ισορροπίες στην περιοχή κρέμονται από λεπτές κλωστές, καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Τραμπ, Πούτιν και αμερικανική στρατιωτική παρουσία

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο ABC, ο Τραμπ δήλωσε ότι "υπάρχει τρόπος επίλυσης του αδιεξόδου", επισημαίνοντας πως είχε μακρά συνομιλία με τον Ρώσο Πρόεδρο ώστε να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Ο πρώην Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε αινιγματικά για "πολλές συζητήσεις στο παρασκήνιο", διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να ενισχύουν την ισραηλινή αεράμυνα. Η άφιξη του αμερικανικού αεροπλανοφόρου "Νίμιτς" στην περιοχή αποτελεί σαφή ένδειξη της ενίσχυσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή.

Ιρανική στρατηγική και πιέσεις στον "Σιδερένιο Θόλο"

Το Ιράν κατάφερε πρωτοφανή πλήγματα με τις βαλλιστικές του επιθέσεις σε ισραηλινές κατοικημένες περιοχές. Σύμφωνα με αξιωματούχο των Φρουρών της Επανάστασης, οι ιρανικές δυνάμεις εφαρμόζουν μια "νέα μέθοδο" που αποσκοπεί στη σύγχυση του συστήματος "Σιδερένιος Θόλος" και των υπόλοιπων αμυντικών μηχανισμών που το Ισραήλ διαθέτει από τη Δύση. Οι ισραηλινοί πύραυλοι αεράμυνας φέρονται μάλιστα να εμπλέκονται μεταξύ τους, μειώνοντας το ποσοστό επιτυχίας τους. Η ισραηλινή κυβέρνηση υπενθυμίζει στους πολίτες ότι η αντιπυραυλική ομπρέλα δεν παρέχει "100% ασφάλεια". Ταυτόχρονα, και οι δύο πλευρές μετρούν βαριές ανθρώπινες απώλειες, τραυματισμούς και εκτεταμένες ζημιές – για τέταρτη διαδοχική ημέρα αγριότητας.

Κλιμάκωση μέσω «κυνηγιού κατασκόπων»

Η ένταση δεν περιορίζεται μόνον στο πεδίο των πολεμικών συγκρούσεων αλλά και στο παρασκήνιο της αντικατασκοπείας. Στο Ιράν, οι Αρχές συνέλαβαν τις τελευταίες ημέρες πολίτες που κατηγορούνται πως στρατολογήθηκαν από τη Μοσάντ –ένας μάλιστα εκτελέστηκε δι' απαγχονισμού. Στο Ισραήλ, την ίδια ακριβώς περίοδο συνελήφθησαν δύο Ισραηλινοί νεαρής ηλικίας για φερόμενη συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες του Ιράν, προσθέτοντας νέα ονόματα στον εκτενή κατάλογο κατασκοπευτικών συλλήψεων που καταγράφεται από την έναρξη του πολέμου.

Παρά τις αισιόδοξες τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, που φαίνεται να επιχειρούν τη διαμόρφωση θετικού κλίματος χωρίς μέχρι στιγμής απτά αποτελέσματα, η πραγματικότητα παραμένει σκληρή στο Ισραήλ. Η επίσημη ανακοίνωση για την παράταση του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης έως τις 30 Ιουνίου αποτυπώνει με σαφήνεια ότι το τέλος της κρίσης δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα.

