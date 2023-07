Ιταλία: 110 τραυματίες από μεγάλη χαλαζόπτωση στη βορειοανατολική περιφέρεια Βένετο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Τζάμια έσπασαν ενώ οι δρόμοι είχαν μεγάλη ολισθηρότητα - Μεγάλες ζημιές σε σπίτι και καλλιέργιες

Μεγάλη χαλαζόπτωση σημειώθηκε στην περιφέρεια Βένετο της βορειοανατολικής Ιταλίας. Όπως τόνισε ο πρόεδρος της περιφέρειας, Λούκα Τζάια, τουλάχιστον εκατόν δέκα άνθρωποι τραυματίσθηκαν από το χαλάζι, εξαιτίας της ολισθηρότητας των δρόμων και από τζάμια που έσπασαν λόγω της κακοκαιρίας. Κανένας από τους τραυματίες δεν είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Questa sera in Veneto un temporale si è abbattuto nella provincia di Padova e la paura è stata tanta.

Vorrei provare a far riflettere chiunque veda questo messaggio che siamo di fronte ad una crisi climatitica estrema e che il punto di non ritorno è già stato superato da un po'. pic.twitter.com/Rj8JYI5HSw — silvietta 🍄 (@silviabaggio_) July 19, 2023

«Έπεσε χοντρό χαλάζι, στο μέγεθος μπάλας του τένις», γράφει ο ιταλικός Τύπος. Μεγάλες ζημιές καταγράφηκαν στις καλλιέργειες, σε στέγες σπιτιών αλλά και εξαιτίας πτώσης δέντρων. Στην Πάδοβα, στην Βενετία, στην Βιτσέντσα και στην Βερόνα οι πυροσβέστες πραγματοποίησαν σειρά επιχειρήσεων για να μετακινήσουν μεγάλους κορμούς δέντρων από τους δρόμους.

The size of the hailstones in Treviso province, Italy during a storm on July 19, 2023



[📷 Elena Canaia / Meteo Veneto]pic.twitter.com/gbGABlTNcD — Massimo (@Rainmaker1973) July 20, 2023

Πρόκειται για περιφέρεια που παράγει πολλά γνωστά ιταλικά κρασιά και οι οινοπαραγωγοί ετοιμάζονται να ζητήσουν τώρα έκτακτη οικονομική ενίσχυση από την κυβέρνηση της Ρώμης.

Look at these craters from yesterday's giant hail in Italy... https://t.co/k3Ht265N9Z — Tomas Pucik (@Djpuco) July 20, 2023

Πηγή: skai.gr

