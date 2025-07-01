Milliyet: Έξι F-35 θα έρθουν άμεσα στην Τουρκία

«Έξι F-35 θα έρθουν άμεσα. Στόχος η γρήγορη παραλαβή 120 F-35, F-16 και Eurofighter» γράφει η Milliyet.

«Οι Έλληνες διαθέτουν Rafale και Meteor και οι πύραυλοί τους έχουν διπλάσιο βεληνεκές από τους δικούς μας» - «Η Τουρκία ζήτησε και τους πυραύλους Meteor. Αυτό θα μειώσει τις απώλειες σε πιθανή αερομαχία» γράφει η εφημερίδα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.

Ο Ερντογάν, από την πλευρά του, δηλώνει: «Είμαστε κορυφαίοι παραγωγοί μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον κόσμο». «Την ίδια επιτυχία θα έχουμε και με τα μαχητικά KAAN».

Ο Ερντογάν δήλωσε: «Έχουμε καταφέρει να γίνουμε μία από τις κορυφαίες χώρες στον κόσμο, ειδικά στα οπλισμένα και άοπλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Δύο στα τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πωλούνται στον κόσμο παράγονται από τουρκικές εταιρείες. Στα τεθωρακισμένα χερσαία οχήματα, έχουμε γίνει μια παγκόσμια μάρκα. H ζήτηση για το εθνικό μαχητικό αεροσκάφος Kaan θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, ας ελπίσουμε ότι θα επιτύχουμε την παγκόσμια επιτυχία που έχουμε πετύχει στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στα μαχητικά αεροσκάφη».

Συνελήφθη ο πρώην δήμαρχος της Σμύρνης

Κατηγορείται για οικονομικά σκάνδαλα. Συλλήψεις μελών του κόμματος της αντιπολίτευσης.

Πηγή: skai.gr

