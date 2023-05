Στο έλεος της κακοκαιρίας η Μπολόνια- Δύο νεκροί από τις πλημμύρες

Δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την ευρύτερη περιοχή της Μπολόνια.

Εξαιτίας της υπερχείλισης ποταμού κοντά στην πόλη Ραβένα, ένας ηλικιωμένος 80 ετών παρασύρθηκε με το ποδήλατό του και εντοπίσθηκε νεκρός από ομάδα πυροσβεστών.

Στην περιοχή Καστέλ Μπολονιέζε, εξάλλου, σημειώθηκε κατάρρευση διώροφου κτηρίου.

Ένας άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τα ερείπια και ένας άλλος αγνοείται.

A terrible situation is happing in parts of NE Italy, rivers have burst the banks causing severe flooding and last night.



After the break of the edge of the Sillaro in Via Merlo on the borders between Ravenna and Bologna, some people had to be rescued by helicopter and water… pic.twitter.com/db4SV8WIJS