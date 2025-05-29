Λογαριασμός
Νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία: Γυναίκα 61 ετών μαχαιρώθηκε θανάσιμα από τον σύζυγό της

Δεύτερο έγκλημα σοκάρει τους Ιταλούς μέσα σε λίγες ώρες, μετά τη δολοφονία της 14χρονης στη Νάπολη

ιταλια αστυνομια

Νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει την Ιταλία καθώς στο Τορίνο μία γυναίκα 61 ετών μαχαιρώθηκε θανάσιμα από τον σύζυγό της μπροστά στη 24χρονη κόρη τους.

Πρόκειται για το δεύτερο έγκλημα που σοκάρει τους Ιταλούς μέσα σε λίγες ώρες, αφού χθες στη Νάπολη βρέθηκε δολοφονημένη από το πρώην αγόρι της μία 14χρονη κοπέλα

Η άτυχη 61χρονη, η οποία εργαζόταν ως νηπιαγωγός, δέχθηκε πολυάριθμες μαχαιριές στην κοιλιακή χώρα, ενώ βρισκόταν στο διαμέρισμά της.

Η γυναίκα βγήκε στις σκάλες της πολυκατοικίας και ζήτησε βοήθεια, αλλά έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα έχασε τις αισθήσεις της.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος.

Οι γιατροί την υπέβαλαν σε επέμβαση για αφαίρεση της σπλήνας. Κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την βοηθήσουν, αλλά σήμερα το πρωί η άτυχη γυναίκα κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ιταλία γυναικοκτονία Δολοφονία έγκλημα
