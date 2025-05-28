Σε τραγωδία εξελίχθηκε η υπόθεση εξαφάνισης μιας 14χρονης στη Νάπολη, καθώς η ανήλικη εντοπίστηκε νεκρή το πρωί της Τετάρτης σε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Η κοπέλα αγνοούνταν από τη Δευτέρα 26 Μαΐου.

Οι ιταλικές Αρχές κινήθηκαν άμεσα, θεωρώντας από την πρώτη στιγμή πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, καθοριστική ήταν η ανάκριση του 19χρονου πρώην φίλου της, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία.

Όπως μεταδίδεται, ο νεαρός επιτέθηκε στην 14χρονη με μία πέτρα, τραυματίζοντάς τη θανάσιμα, και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σώμα της στο σημείο.

E' stata trovata senza vita la 14enne Martina Carbonaro allontanatasi nella serata del 26 maggio, e la cui scomparsa era stata denunciata dalla madre. Il cadavere era nascosto in un edificio diroccato adiacente l'ex stadio "Moccia", ad Afragola. #ANSA https://t.co/8Loynt1Hzy pic.twitter.com/PRVT1Vsdt4 — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) May 28, 2025

Η εξαφάνιση και η αγωνία των γονιών

Το κορίτσι είχε φύγει από το σπίτι της το βράδυ της Δευτέρας, λέγοντας στους γονείς της ότι θα πήγαινε για παγωτό με μία φίλη της. Ήταν η τελευταία φορά που εθεάθη ζωντανή.

Η τελευταία επικοινωνία της με τη μητέρα της σημειώθηκε γύρω στις 20:30, όταν ενημέρωσε ότι θα επέστρεφε σύντομα. Όταν όμως πέρασε η ώρα και το τηλέφωνό της παρέμενε απενεργοποιημένο, οι γονείς της άρχισαν να ανησυχούν.

Δήλωσαν την εξαφάνιση στην αστυνομία, ενώ παράλληλα απηύθυναν έκκληση μέσω των social media για πληροφορίες σχετικά με την τύχη της.

Δύο ημέρες αργότερα, η 14χρονη βρέθηκε νεκρή σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, δίπλα στο παλιό στάδιο «Moccia», στην περιοχή Afragola, στα περίχωρα της Νάπολης.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πηγή: skai.gr

