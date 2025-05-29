Σε κλάματα ξέσπασε, ο πρεσβευτής της Παλαιστίνης στα Ηνωμένα Έθνη, Ριάντ Μανσούρ, μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα «αφόρητα» δεινά που περνούν τα παιδιά στη Γάζα.

Ο Ριγιάντ Μανσούρ δήλωσε ότι περισσότερα από 1.300 παιδιά στην Παλαιστίνη έχουν σκοτωθεί και περίπου 4.000 έχουν τραυματιστεί από τότε που το Ισραήλ επανέλαβε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας τον Μάρτιο.

«Πρόκειται για παιδιά. Παιδιά … παιδιά!» είπε.

«Δεκάδες παιδιά πεθαίνουν από την πείνα», τόνισε. Όταν, δε, ξεκίνησε να μιλάει για τις εικόνες «των μητέρων που αγκαλιάζουν τα άψυχα σώματά τους, χαϊδεύουν τα μαλλιά τους, τους μιλάνε, τους ζητούν συγγνώμη», ο κ. Μανσούρ. Ο ίδιος χτύπησε τη γροθιά του στο τραπέζι και ξέσπασε σε κλάματα, διακόπτοντας την ομιλία του και λέγοντας προς τον προεδρεύοντα «έχω κι εγώ εγγόνια.

«Ξέρω τι σημαίνουν για τις οικογένειές τους και το να βλέπεις την κατάσταση των Παλαιστινίων χωρίς να έχουμε την καρδιά να κάνουμε κάτι είναι πέρα από την αντοχή οποιουδήποτε φυσιολογικού ανθρώπου» ανέφερε και πρόσθεσε:

«Αγαπάμε τους ανθρώπους μας, αγαπάμε τα παιδιά μας, δεν θέλουμε να βλέπουμε να βιώνουν αυτό».

Πηγή: skai.gr

