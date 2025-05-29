Λογαριασμός
Νότια Αφρική: Ισόβια σε μητέρα που πούλησε την 6χρονη κόρη της για 1.000 δολάρια

Η Ράκελ «Κέλι» Σμιθ κρίθηκε ένοχη για την απαγωγή και πώληση του κοριτσιού, σε μια υπόθεση που προκάλεσε οργή και σοκ στη χώρα

Νοτιοαφρικανικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα μια μητέρα - κατηγορούμενη ότι πούλησε την εξάχρονη κόρη της σε έναν «θεραπευτή» sangoma - σε ισόβια κάθειρξη, σε μια υπόθεση που προκάλεσε οργή και σοκ στη χώρα.

Η μικρούλα Τζόσλιν Σμιθ εξαφανίστηκε τον Φεβρουάριο του 2024 από την κατοικία της στο Σαλντάνα Μπέι, μια μικρή πόλη ψαράδων σε απόσταση 135 χιλιομέτρων βόρεια του Κέιπ Τάουν, και δε βρέθηκε ποτέ.Φωτογραφίες που δείχνουν τα πράσινα μάτια της Τζόσλιν, το πλατύ της χαμόγελο και τις καστανές κοτσίδες της έγιναν viral στο Διαδίκτυο.

Η μητέρα της, Ράκελ «Κέλι» Σμιθ και οι δύο συγκατηγορούμενοί της καταδικάστηκαν στη μέγιστη ποινή της ισόβιας κάθειρξης για σωματεμπορία και σε κάθειρξη επιπλέον 10 ετών για απαγωγή, όπως ανακοίνωσε ο δικαστής.

Παράλληλα τα ονόματά τους θα εγγραφούν στο μητρώο για την προστασία του παιδιού.</p>

Η Ράκελ «Κέλι» Σμιθ, κρίθηκε ένοχη για την απαγωγή και πώληση του κοριτσιού, έναντι ποσού 20.000 ραντ (1.100 δολαρίων).

Η κατηγορούμενη ήταν παρούσα στην ανακοίνωση της ποινής, κάτι που διήρκησε μία ώρα, με απαθές βλέμμα και έμοιαζε να μην αντιλαμβάνεται τη βαρύτητα της κατάστασης.

Αρχικά είχε προκαλέσει συμπάθεια όταν εξαφανίστηκε το παιδί της, ενώ ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας σε όλη τη χώρα.

Η υπόθεση προκάλεσε μεγάλη αίσθηση στη χώρα, με έναν υπουργό να φθάνει στο σημείο να προσφέρει αμοιβή ένα εκατ. ραντ (54.000 δολαρίων) για την ασφαλή επιστροφή του κοριτσιού.

Η Νότια Αφρική έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας στον κόσμο και οι απαγωγές των παιδιών αποτελούν ολοένα και πιο συχνό φαινόμενο.

