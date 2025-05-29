Νοτιοαφρικανικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα μια μητέρα - κατηγορούμενη ότι πούλησε την εξάχρονη κόρη της σε έναν «θεραπευτή» sangoma - σε ισόβια κάθειρξη, σε μια υπόθεση που προκάλεσε οργή και σοκ στη χώρα.

Η μικρούλα Τζόσλιν Σμιθ εξαφανίστηκε τον Φεβρουάριο του 2024 από την κατοικία της στο Σαλντάνα Μπέι, μια μικρή πόλη ψαράδων σε απόσταση 135 χιλιομέτρων βόρεια του Κέιπ Τάουν, και δε βρέθηκε ποτέ.Φωτογραφίες που δείχνουν τα πράσινα μάτια της Τζόσλιν, το πλατύ της χαμόγελο και τις καστανές κοτσίδες της έγιναν viral στο Διαδίκτυο.

Joshlin Smith, age 6, was sold by her own mother to a sangoma. Three people were found guilty of trafficking and kidnapping. They were sentenced to life in prison, plus 10 years each.

Her body hasn’t been found.#JusticeForJoshlin #HumanTrafficking #LifeInPrison #SouthAfricaNew pic.twitter.com/JLEVnDjU8N — South Africa Agenda (@safricagenda) May 29, 2025

Η μητέρα της, Ράκελ «Κέλι» Σμιθ και οι δύο συγκατηγορούμενοί της καταδικάστηκαν στη μέγιστη ποινή της ισόβιας κάθειρξης για σωματεμπορία και σε κάθειρξη επιπλέον 10 ετών για απαγωγή, όπως ανακοίνωσε ο δικαστής.

Παράλληλα τα ονόματά τους θα εγγραφούν στο μητρώο για την προστασία του παιδιού.</p>

Η Ράκελ «Κέλι» Σμιθ, κρίθηκε ένοχη για την απαγωγή και πώληση του κοριτσιού, έναντι ποσού 20.000 ραντ (1.100 δολαρίων).

Η κατηγορούμενη ήταν παρούσα στην ανακοίνωση της ποινής, κάτι που διήρκησε μία ώρα, με απαθές βλέμμα και έμοιαζε να μην αντιλαμβάνεται τη βαρύτητα της κατάστασης.

[BREAKING NEWS]

The three people convicted of human trafficking and kidnapping in the case of six-year-old Joshlin Smith have been sentenced to life imprisonment. pic.twitter.com/L1pQNWZXke — SABC News (@SABCNews) May 29, 2025

Αρχικά είχε προκαλέσει συμπάθεια όταν εξαφανίστηκε το παιδί της, ενώ ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας σε όλη τη χώρα.

Η υπόθεση προκάλεσε μεγάλη αίσθηση στη χώρα, με έναν υπουργό να φθάνει στο σημείο να προσφέρει αμοιβή ένα εκατ. ραντ (54.000 δολαρίων) για την ασφαλή επιστροφή του κοριτσιού.

Η Νότια Αφρική έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας στον κόσμο και οι απαγωγές των παιδιών αποτελούν ολοένα και πιο συχνό φαινόμενο.

