Για «προπαγάνδα υπέρ του Ισλαμικού Κρατους και χρηματοδότηση του ISIS» κατηγορούνται οι δύο συλληφθέντες στο Μιλάνο Κόσμος 11:01, 17.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

4

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Oι συλληφθέντες είχαν ορκιστεί αιώνια πίστη στην τζιχαντιστική οργάνωση, αλλά δεν συνδέονται με την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε χθες, Δευτέρα, στις Βρυξέλλες