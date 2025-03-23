Στάρμερ: Ο Τραμπ έχει ένα δίκιο σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή δέσμευση για την άμυνα

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ένα δίκιο ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να σηκώσουν μεγαλύτερο βάρος για τη συλλογική τους αυτοάμυνα, σύμφωνα με συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα New York Times και δημοσιεύθηκε σήμερα.

«Πρέπει να σκεφθούμε την άμυνα και την ασφάλεια με πιο άμεσο τρόπο», δήλωσε ο Στάρμερ στη συνέντευξή του, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο Στάρμερ προσπαθεί να συστήσει μια πολυεθνική στρατιωτική δύναμη, την οποία ονομάζει συνασπισμό των χωρών που είναι πρόθυμες να κρατήσουν τους αιθέρες, τα λιμάνια και τα σύνορα της Ουκρανίας ασφαλή μετά από μια ειρηνευτική διευθέτηση, σύμφωνα με τους New York Times.

Αναφορικά με τον Τραμπ, ο Στάρμερ δήλωσε ότι «σε προσωπικό επίπεδο, νομίζω ότι έχουμε μια καλή σχέση». Ωστόσο είπε ότι οι ενέργειες του Αμερικανού προέδρου, από την επιβολή δασμών 25% στον βρετανικό χάλυβα έως τον τρόπο με τον οποίο επέπληξε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δημιουργούν «κάποιο βαθμό αποπροσανατολισμού».

