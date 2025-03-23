Ο αριθμός των νεκρών από τη ρωσική νυχτερινή επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στο Κίεβο αυξήθηκε σε τρεις, μεταξύ των οποίων ένα 5χρονο παιδί, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών.

«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός πεντάχρονου παιδιού, και οκτώ τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα της εχθρικής επίθεσης με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα», ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτησή του στο Telegram.

Νωρίτερα, ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, ο Βιτάλι Κλίτσκο, έκανε λόγο μέσω Telegram για επτά τραυματίες στην επιδρομή, την παραμονή της έναρξης διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα για περιορισμένης έκτασης κατάπαυσης του πυρός που θα αφορά τις ενεργειακές εγκαταστάσεις και ευρύτερα υποδομές στην Τζέντα (Σαουδική Αραβία).

Χθες βράδυ, τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλος ένας τραυματίστηκε σε ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Πόκροφσκ, στην περιφέρεια Ντονέτσκ (ανατολικά), κοντά στο μέτωπο, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βαντίμ Φιλασκίν μέσω Telegram.

Ρωσικά στρατεύματα απέχουν λίγα χιλιόμετρα από την Πόκροφσκ, κόμβο μεταφορών και εφοδιασμού καίριας σημασίας για το ανατολικό, νότιο και νοτιοδυτικό τμήμα της Ουκρανίας. Η περιοχή όπου βρίσκεται η πόλη με πληθυσμό 60.000 προπολεμικά έχει μετατραπεί σε θέατρο σκληρών μαχών για μήνες. Σχετικά μικρό μέρος των κατοίκων, μερικές χιλιάδες, παραμένει εκεί.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε μονάδες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων οι οποίες υπερασπίζονται αυτόν τον τομέα νωρίτερα χθες.

Ένας νεκρός σε επιδρομή με drones της Ουκρανίας στη Ρωσία

Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 59 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που είχαν στόχο περιφέρειες της νότιας Ρωσίας και στοίχισαν τη ζωή σε έναν άνθρωπο στο Ροστόφ, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι ρωσικές αρχές.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 29 από τα drones καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη νότια περιφέρεια του Ροστόφ. Άλλα 20 καταρρίφθηκαν στην περιφέρεια Αστραχάν της Κασπίας. Τα υπόλοιπα drones καταρρίφθηκαν στις περιφέρειες Βορονέζ, Βόλγκογκραντ, Κουρσκ και Σαρατόφ καθώς και στην Κριμαία, σύμφωνα με το υπουργείο.

Η επίθεση στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, δήλωσε ο Γιούρι Σλιούσαρ, υπηρεσιακός περιφερειάρχης του Ροστόβ. «Αυτοκίνητο έπιασε φωτιά λόγω επίθεσης drone», εξήγησε ο Σλιούσαρ σε ανάρτησή του στο Telegram. «Ένας άνθρωπος μέσα στο αυτοκίνητο σκοτώθηκε», πρόσθεσε.

Ο Ιγκόρ Μπαμπούσκιν, κυβερνήτης στην περιφέρεια Αστραχάν, δήλωσε ότι θραύσματα από κατεστραμμένο drone έπεσαν πάνω σε μία κατοικία και προκάλεσαν ζημιές σε ένα αυτοκίνητο, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.