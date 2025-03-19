Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν απόψε νέες αεροπορικές επιδρομές στην πρωτεύουσα Σαναά και σε άλλες περιοχές της Υεμένης που ελέγχουν οι Χούθι.

O Ανίς αλ Ασμπάχι, εκπρόσωπος του ελεγχόμενου από τους Χούθι υπουργείου Υγείας, αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) πως εννέα άμαχοι τραυματίστηκαν εξαιτίας αμερικανικής επιδρομής στη συνοικία Αλ Θάουρα της πρωτεύουσας.

Τρεις κάτοικοι της Σαναά είπαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως επλήγη επίσης η συνοικία Αλ Τζαράφ, η οποία βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο.

Το προσκείμενο στους Χούθι τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah μεταδίδει πως στο στόχαστρο αμερικανικών δυνάμεων βρέθηκαν επίσης το λιμάνι Χοντέιντα, καθώς και οι επαρχίες Αλ Μπάιντα, Σαάντα και Αλ Τζαούφ.

Νωρίτερα σήμερα, οι Χούθι είχαν ανακοινώσει πως εξαπέλυσαν επίθεση – την τέταρτη σε διάστημα 72 ωρών – εναντίον του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Harry Truman στην Ερυθρά Θάλασσα.

Αψηφώντας τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πως θα γνωρίσουν την «κόλαση», οι Χούθι έχουν προαναγγείλει νέες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και πλοίων που θεωρούν ότι εξυπηρετούν ισραηλινά συμφέροντα στην Ερυθρά Θάλασσα, σε αντίποινα για την επανέναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

