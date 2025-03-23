Τα μέλη και οι υποστηρικτές του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της τουρκικής αντιπολίτευσης προσέρχονται σήμερα στα εκλογικά τμήματα σε μια προκριματική εκλογική διαδικασία για την επικύρωση της υποψηφιότητας του συλληφθέντος δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου στις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Το CHP κάλεσε τους πολίτες που δεν είναι μέλη του κόμματος να ψηφίσουν για να ενισχύσουν την αντίσταση μετά τη σύλληψη του Ιμάμογλου, ο οποίος κατηγορείται μεταξύ άλλων για διαφθορά και υποστήριξη τρομοκρατικής οργάνωσης, όπως μεταδίδει το Reuters. Ο Ιμάμογλου αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος του.

Το CHP, που έχει πάνω από 1,5 εκατ. μέλη, έχει στήσει 5.600 κάλπες και στις 81 επαρχίες της Τουρκίας. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 16.00 ώρα Ελλάδας.

Οι επόμενες προεδρικές εκλογές στη χώρα είναι προγραμματισμένες για το 2028.

Νωρίτερα, εισαγγελείς ζήτησαν τουρκικό δικαστήριο να διατάξει την προφυλάκιση του Ιμάμογλου και άλλων τεσσάρων συνεργατών του, ενόψει των δικών τους για δύο διακριτές υποθέσεις «διαφθοράς» και «τρομοκρατίας», γνωστοποίησαν οι υπηρεσίες του αιρετού και ηγέτη της τουρκικής αντιπολίτευσης. Το δικαστήριο αναμένεται σήμερα να αποφασίσει αν θα παραμείνει προφυλακισμένος.

Πηγή: skai.gr

