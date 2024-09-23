Ισραηλινός αξιωματούχος προώθησε, στις ΗΠΑ, νέα πρόταση για ειρήνη και ομήρους

Ισραηλινός αξιωματούχος υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση Biden έστειλε πρόσφατα το προσχέδιο κειμένου μιας νέας πρότασης που αφορά την απελευθέρωση ομήρων και την κατάπαυσης του πυρός στο Ισραήλ, επιβεβαιώνοντας έτσι τη σχετική αναφορά του Channel 12.

Οπως επισημαίνει το Times of Israel, ο εν λόγω αξιωματούχος εξηγεί ότι το Ισραήλ εξακολουθεί να εξετάζει την πρόταση και δεν έχει ακόμη απαντήσει.

Σε αντίθεση προς την πρόταση που είχε προωθήσει η κυβέρνηση Biden από τον Μάιο, αυτή δε χωρίζεται σε τρεις φάσεις, λέει ο Ισραηλινός αξιωματούχος.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο κυβερνητικός αξιωματούχος του Ισραήλ Gal Hirsch΄, που εργάζεται πάνω την υπόθεση των Ομήρων, επεσήμανε στους Αμερικανούς αξιωματούχους μια πρόταση που αφορούσε την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου μετά από εξορία των ηγετών της Χαμάς.

Ωστόσο, ο Hirsch δεν ανήκει στη στενή διαπραγματευτική ομάδα για τους ομήρους ομήρων του Ισραήλ και έτσι, συνοψίζει, πως η πρόταση του δεν έχει κοινοποιηθεί σε αυτή.

Πηγή: skai.gr

