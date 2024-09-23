Πεζεσκιάν: Το Ισραήλ θέλει να «επεκτείνει» τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι θέλει να «επεκτείνει» τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι αυτό «δεν θα ωφελήσει κανέναν», με τον Ιρανό πρόεδρο να επιμένει ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει τη «αποσταθεροποίηση» της περιοχής.

«Γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα ότι αν ξεσπούσε ένας μεγαλύτερος πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αυτό δεν θα ωφελούσε κανέναν στον κόσμο. Είναι το Ισραήλ που επιδιώκει να επεκτείνει αυτό τον πόλεμο», δήλωσε ο Πεζεσκιάν από τη Νέα Υόρκη σε συζήτηση με δημοσιογράφους, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών όπου ξεκινούν αύριο Τρίτη (ώρα ΗΠΑ) οι ομιλίες αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.