Η πρώην σύντροφος ενός από τους 50 κατηγορουμένους για τους βιασμούς που οργάνωνε ο Ντομινίκ Πελικό με θύμα τη σύζυγό του, κατέθεσε σήμερα στο δικαστήριο ότι ανησυχούσε διαρκώς πως και η ίδια ενδέχεται να είχε ναρκωθεί και κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον τότε φίλο της.

«Με χειραγωγούσε και ζούσα μέσα στο ψέμα. Λάτρευα τη ζωή μου» αλλά «έχω ακόμη αμφιβολίες», εξήγησε, με δάκρυα στα μάτια, η Εμιλί Ο., η οποία ζούσε επί μια πενταετία με τον Ιγκ. Μ., 39 ετών. Ένα βράδυ του 2019 ο τότε σύντροφός της πήγε στο σπίτι των Πελικό, κατόπιν πρόσκλησης του Ντομινίκ, ο οποίος κατηγορείται ότι επί μία δεκαετία νάρκωνε τη σύζυγό του Ζιζέλ και καλούσε άνδρες που είχε γνωρίσει στο διαδίκτυο να την βιάσουν.

Ο Ιγκ. Μ. κατηγορείται για απόπειρα βιασμού.

«Πίστευα ότι ζούσα μια γαλήνια, μια καρποφόρα ζωή, αλλά έκανα λάθος», είπε η Εμιλί Ο., χωρίς να ρίξει ούτε μια ματιά στον πρώην σύντροφό της, με τον οποίο χώρισε τον Νοέμβριο του 2020, περίπου έναν χρόνο πριν από την προφυλάκισή του. Ο Ιγκ. Μ. έμεινε επτά μήνες στη φυλακή και σήμερα είναι ελεύθερος υπό όρους.

Η 33χρονη γυναίκα εξήγησε ότι γνωρίστηκαν στο διαδίκτυο, χάρη στο κοινό τους πάθος για τις μοτοσικλέτες. Περιέγραψε έναν σύντροφο που της έδειχνε πάντα σεβασμό, σκεφτόταν τους άλλους και ήταν ήπιων τόνων, αλλά χώρισαν λόγω των «πολλών» εξωσυζυγικών σχέσεών του. Λίγους μήνες αργότερα, η Εμιλί έμαθε ότι ο πρώην σύντροφός της εμπλεκόταν στην υπόθεση του βιασμού της Ζιζέλ Πελικό.

Η Εμιλί Ο. θυμήθηκε τότε μια νύχτα του 2019, όταν ξύπνησε καθώς ο σύντροφός της προσπαθούσε να ξεκινήσει μια σεξουαλική επαφή μαζί της, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2019 μέχρι τον Μάρτιο του 2020 «αισθανόταν ζαλάδες». Κατέθεσε μήνυση σε βάρος του αλλά από την έρευνα δεν βρέθηκαν αποδεικτικά στοιχεία και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο χωρίς να δοθεί συνέχεια.

Η Εμιλί Ο. εξήγησε ότι εξακολουθεί να αμφιβάλει, ανησυχεί μήπως ήταν και η ίδια θύμα χωρίς να το γνωρίζει. «Χωρίς αυτή τη δίκη, θα έλεγα ότι είναι αδύνατον. Αλλά τώρα σκέφτομαι ότι είναι πιθανό», είπε, ξεσπώντας σε λυγμούς.

«Ό,τι και να πει, δεν θα μπορέσω ποτέ ξανά να τον πιστέψω», απάντησε εξάλλου σε μια ερώτηση του Στεφάν Μπαμπονό, ενός από τους δικηγόρους πολιτικής αγωγής, ο οποίος παραλλήλισε τη δική της περίπτωση με εκείνη της Καρολίν Νταριάν, της κόρης του Πελικό, γυμνές φωτογραφίες της οποίας βρέθηκαν στον υπολογιστή του πατέρα της. Η Νταριάν είναι πεπεισμένη ότι ο πατέρας της τη νάρκωνε και, ενδεχομένως, την κακοποίησε, κάτι που εκείνος το αρνείται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

