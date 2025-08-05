Ισραηλινοί επιβάτες της Iberia έλαβαν δίσκους φαγητού με το σύνθημα «Free Palestine»

Ισραηλινοί επιβάτες που είχαν παραγγείλει μενού κόσερ για την πτήση τους με την ισπανική αεροπορική εταιρεία Iberia έλαβαν τους δίσκους του φαγητού με την εγγραφή «Free Palestine».

Το περιστατικό συνέβη στην πτήση IB0102 που αναχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας από το Μπουένος Άιρες με προορισμό την Μαδρίτη, ανακοίνωσε η Αντιπροσωπεία Ισραηλιτικών Ενώσεων της Αργεντινής, που καταγγέλλει «σοβαρή πράξη αντισημιτισμού» και ήρθε σε επαφή με τους υπεύθυνους της εταιρείας για να ζητήσει εξηγήσεις και άμεσες ενέργειες.

Κατά την διάρκεια της πτήσης, ένας από τους επιβάτες πήρε τον δίσκο του φαγητού επάνω την συσκευασία του οποίου το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» είχε προστεθεί με στιλό.

Το ίδιο συνέβη και με άλλους Ισραηλινούς επιβάτες στους δίσκους των οποίων υπήρχε η εγγραφή «FP» (σσ. από το Free Palestine).

Σε ανακοίνωσή της η Iberia αναγνωρίζει τα γεγονότα και διευκρινίζει ότι πραγματοποίησε «εις βάθος έρευνα», τόσο εσωτερική όσο και με τους εξωτερικούς συνεργάτες της.

«Τέτοιες συμπεριφορές είναι απαράδεκτες και ασύμβατες με τις αξίες του σεβασμού και της συμπεριληπτικότητας που αποτελούν ουσιαστικό μέρος της ταυτότητας της Iberia», απαντά η εταιρεία και υπόσχεται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα.

