Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισραηλινοί επιβάτες της Iberia έλαβαν δίσκους φαγητού με το σύνθημα «Free Palestine»

Η ισπανική αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε πως θα πραγματοποίησε «εις βάθος έρευνα», τόσο εσωτερική όσο και με τους εξωτερικούς συνεργάτες της 

Free Palestine

Ισραηλινοί επιβάτες που είχαν παραγγείλει μενού κόσερ για την πτήση τους με την ισπανική αεροπορική εταιρεία Iberia έλαβαν τους δίσκους του φαγητού με την εγγραφή «Free Palestine».

Το περιστατικό συνέβη στην πτήση IB0102 που αναχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας από το Μπουένος Άιρες με προορισμό την Μαδρίτη, ανακοίνωσε η Αντιπροσωπεία Ισραηλιτικών Ενώσεων της Αργεντινής, που καταγγέλλει «σοβαρή πράξη αντισημιτισμού» και ήρθε σε επαφή με τους υπεύθυνους της εταιρείας για να ζητήσει εξηγήσεις και άμεσες ενέργειες.

Κατά την διάρκεια της πτήσης, ένας από τους επιβάτες πήρε τον δίσκο του φαγητού επάνω την συσκευασία του οποίου το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» είχε προστεθεί με στιλό.

Το ίδιο συνέβη και με άλλους Ισραηλινούς επιβάτες στους δίσκους των οποίων υπήρχε η εγγραφή «FP» (σσ. από το Free Palestine).

Σε ανακοίνωσή της η Iberia αναγνωρίζει τα γεγονότα και διευκρινίζει ότι πραγματοποίησε «εις βάθος έρευνα», τόσο εσωτερική όσο και με τους εξωτερικούς συνεργάτες της.

«Τέτοιες συμπεριφορές είναι απαράδεκτες και ασύμβατες με τις αξίες του σεβασμού και της συμπεριληπτικότητας που αποτελούν ουσιαστικό μέρος της ταυτότητας της Iberia», απαντά η εταιρεία και υπόσχεται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ πτήση Ισπανία αεροπορική εταιρία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
47 0 Bookmark