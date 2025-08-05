Συναγερμός σήμανε στην Αγιά Σοφιά χτες το βράδυ, με έναν άνδρα να επιχειρεί να βάλει φωτιά εντός του ναού, μετά τη νυχτερινή προσευχή.

Σύμφωνα με το Ekol Tv, που δημοσιοποίησε βίντεο ντοκουμέντο, ένας άνδρας με κόκκινο καπέλο εισήλθε στην Αγία Σοφία και έβαλε φωτιά σε χαρτιά, στο πλάι μιας μαρμάρινης κολόνας.

Άμεσα, τις φλόγες εντόπισε μια γυναίκα η οποία ειδοποίησε άμεσα τους αξιωματικούς και έσβησαν τη φωτιά προτού επεκταθεί στο χαλί.

Όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα, ο άνδρας έκρυβε από τις κάμερες ασφαλείας το πρόσωπό του. Δεν είχε πάνω του εύφλεκτα υλικά ούτε μεταλλικά αντικείμενα και πέρασε από έλεγχο χωρίς να κινήσει υποψίες. Στις τσέπες του φαίνεται να είχε μικρά χαρτάκια, στα οποία και έβαλε φωτιά.

Ο ύποπτος, ο οποίος φορούσε φοράει κόκκινο καπέλο, μαύρο πουκάμισο και σορτς, πιστεύεται ότι είναι αλλοδαπός.

Η αστυνομία προσπαθεί να τον ταυτοποιήσει εξετάζοντας το βίντεο καρέ - καρέ, ενώ έχει ενισχυθεί η ασφάλεια στην Αγιά Σοφιά.

Ο δράστης είχε νοσηλευτεί 5 φορές λόγω ψυχολογικών διαταραχών, λέει η Αστυνομία

Ο δράστης φέρεται να έχει καταγωγή από την επαρχία Τζίζρε της νοτιοανατολικής Τουρκίας και στο παρελθόν έχει νοσηλευτεί πέντε φορές λόγω ψυχολογικών διαταραχών, σύμφωνα με τις αρχές.

Στο βίντεο, που δόθηκε από την Αστυνομία, εμφανίζεται ένα άτομο που φοράει ένα κόκκινο καπέλο να προσπαθεί να ανάψει το χαλί στη βάση μία κολώνας, χρησιμοποιώντας ως προσάναμμα κάποια βιβλία ή χαρτιά.

Τον επίδοξο εμπρηστή αντιλήφθηκε μία γυναίκα και έσπευσε από τις φωνές της ιμάμης ο οποίος εμπόδισε την επέκταση της φωτιάς.

Η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει.

Πηγή: skai.gr

