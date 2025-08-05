Το Κίεβο βρήκε εξαρτήματα από την Ινδία σε ρωσικά drones που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις στην Ουκρανία, δήλωσε την Τρίτη ο ανώτατος αξιωματούχος της προεδρίας της χώρας.

Ο Αντρίι Γερμάκ, ανώτερος βοηθός του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε στο Telegram ότι αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη συμμετείχαν σε επιθέσεις κατά μήκος της πρώτης γραμμής και εναντίον αμάχων.

«Είναι απαραίτητο να στερήσουμε από τους Ρώσους την ευκαιρία να λαμβάνουν εξαρτήματα από άλλες χώρες και να σταματήσουμε τη δολοφονία Ουκρανών. Επίσης, η αγορά ρωσικών ενεργειακών πόρων χρηματοδοτεί τον πόλεμο, κάτι που δεν συμβάλλει στην ειρήνη», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.