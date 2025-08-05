Σχεδόν απίθανο θεωρείται ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν να υποκύψει στο τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ με την απειλή επιβολής κυρώσεων, εάν δεν υπάρξει συμφωνία με το Κίεβο, ενώ παράλληλα διατηρεί τον στόχο της κατάληψης τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας στο σύνολό τους, δήλωσαν στο Reuters πηγές κοντά στο Κρεμλίνο.

Ο Τραμπ απείλησε να πλήξει τη Ρωσία με νέες κυρώσεις και να επιβάλει δασμούς 100% στις χώρες που αγοράζουν το πετρέλαιο της -εκ των οποίων οι μεγαλύτερες είναι η Κίνα και η Ινδία- εκτός εάν ο Πούτιν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η αποφασιστικότητα του Πούτιν να συνεχίσει οφείλεται στην πεποίθησή του ότι η Ρωσία κερδίζει, ενώ πιστεύει ότι θα τα καταφέρει παρά τον σκεπτικισμό που υπάρχει από τον μεγάλο αντίκτυπο των διαδοχικών κυρώσεων, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις στο Κρεμλίνο.

Ο Ρώσος ηγέτης δεν θέλει να εξοργίσει τον Τραμπ και συνειδητοποιεί ότι μπορεί να απορρίπτει μια ευκαιρία να βελτιώσει τις σχέσεις του με την Ουάσινγκτον και τη Δύση, αλλά οι πολεμικοί του στόχοι έχουν προτεραιότητα, ανέφεραν δύο από τις πηγές.

Στόχος του Πούτιν είναι να καταλάβει πλήρως τις ουκρανικές περιοχές Ντόνετσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, τις οποίες η Ρωσία διεκδικεί ως δικές της, και στη συνέχεια να μιλήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία, δήλωσε μία από τις πηγές.

Η τρέχουσα διαδικασία των συνομιλιών, στην οποία Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές έχουν συναντηθεί τρεις φορές από τον Μάιο, ήταν μια προσπάθεια της Μόσχας να πείσει τον Τραμπ ότι ο Πούτιν δεν απέρριπτε την ειρήνη, ανέφερε η πρώτη πηγή, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες στερούνταν πραγματικής ουσίας εκτός από συζητήσεις για ανθρωπιστικές ανταλλαγές.

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι παίρνει στα σοβαρά την επίτευξη συμφωνίας για μια μακροπρόθεσμη ειρήνη στις διαπραγματεύσεις, αλλά ότι η διαδικασία είναι περίπλοκη επειδή οι θέσεις των δύο πλευρών απέχουν πολύ. Ο Πούτιν χαρακτήρισε την περασμένη εβδομάδα τις συνομιλίες ως θετικές.

Οι δηλωμένες απαιτήσεις της Μόσχας περιλαμβάνουν την πλήρη αποχώρηση της Ουκρανίας από τις τέσσερις περιοχές και την αποδοχή από το Κίεβο του ουδέτερου καθεστώτος και των περιορισμών στο μέγεθος του στρατού του - απαιτήσεις που απορρίφθηκαν από την Ουκρανία.

Σε μια ένδειξη ότι μπορεί να υπάρχει ακόμη η ευκαιρία να επιτευχθεί συμφωνία πριν από την προθεσμία, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να επισκεφθεί τη Ρωσία αυτή την εβδομάδα, μετά από μια κλιμάκωση της ρητορικής μεταξύ Τραμπ και Μόσχας σχετικά με τους κινδύνους ενός πυρηνικού πολέμου.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ θέλει να σταματήσει τις δολοφονίες, γι' αυτό και πουλάει αμερικανικής κατασκευής όπλα σε μέλη του ΝΑΤΟ και απειλεί τον Πούτιν με αυστηρούς δασμούς και κυρώσεις εάν δεν συμφωνήσει σε εκεχειρία», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι.

Μία από τις πηγές ανέφερε επίσης ότι ο Πούτιν ανησυχούσε για την πρόσφατη επιδείνωση των σχέσεων με τις ΗΠΑ και εξακολουθεί να διατηρεί την ελπίδα ότι η Ρωσία μπορεί να γίνει ξανά φίλη με την Αμερική και να κάνει εμπόριο με τη Δύση, και «ανησυχεί» για τον εκνευρισμό του Τραμπ. Αλλά με τις δυνάμεις της Μόσχας να προελαύνουν στο πεδίο της μάχης και την Ουκρανία να βρίσκεται υπό ισχυρή στρατιωτική πίεση, ο Πούτιν δεν πιστεύει ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να τερματιστεί ο πόλεμος, ανέφερε η πηγή.

Ο ηγέτης του Κρεμλίνου εκτιμά τη σχέση με τον Τραμπ και δεν θέλει να τον εξοργίσει, ωστόσο, «έχει απλώς μια ύψιστη προτεραιότητα - ο Πούτιν δεν έχει την πολυτέλεια να τερματίσει τον πόλεμο μόνο και μόνο επειδή το θέλει ο Τραμπ», δήλωσε η δεύτερη ρωσική πηγή.

Ένα τρίτο άτομο που γνωρίζει τον τρόπο σκέψης του Κρεμλίνου είπε επίσης ότι η Ρωσία ήθελε να καταλάβει και τις τέσσερις περιοχές και δεν έβλεπε τη λογική να σταματήσει σε μια περίοδο που κερδίζει στο πεδίο της μάχης.

Η απειλή κυρώσεων του Τραμπ ήταν «επώδυνη και δυσάρεστη», αλλά όχι καταστροφική, ανέφερε η δεύτερη πηγή. Η τρίτη πηγή ανέφερε ότι υπήρχε η αίσθηση στη Μόσχα ότι «δεν μπορούν να μας κάνουν και πολλά άλλα».

Δεν ήταν επίσης σαφές εάν ο Τραμπ θα εφαρμόσει το τελεσίγραφό του, είπε αυτό το άτομο, προσθέτοντας ότι «έχει εξαπολύσει απειλές και στο παρελθόν» και στη συνέχεια δεν έχει κάνει τίποτα πράξη ή έχει αλλάξει γνώμη.

Η πηγή ανέφερε ακόμη ότι ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι η Κίνα θα σταματούσε να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο κατόπιν των οδηγιών του Τραμπ και ότι οι ενέργειές του κινδύνευαν να γυρίσουν μπούμερανγκ, οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα.

Ως συνέπεια των προηγούμενων γύρων κυρώσεων, τα έσοδά τους από τους Ρώσους εξαγωγείς πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν πληγεί σημαντικά, και οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα μειώθηκαν κατά 63% πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ για το εμπόριο. Περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία κεντρικών τραπεζών έχουν παγώσει σε ξένες δικαιοδοσίες. Ωστόσο, η ικανότητα της Ρωσίας να συνεχίζει τον πόλεμο παραμένει ανεμπόδιστη, εν μέρει χάρη στις προμήθειες πυρομαχικών από τη Βόρεια Κορέα και στις εισαγωγές εξαρτημάτων διπλής χρήσης από την Κίνα, οι οποίες έχουν συμβάλει σε μια μαζική αύξηση της παραγωγής όπλων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.