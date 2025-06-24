Οι δικαστικές αρχές του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι πολλοί εργαζόμενοι και μέλη οικογενειών που επισκέπτονταν κρατούμενους συγγενείς τους σκοτώθηκαν από τη χθεσινή ισραηλινή επίθεση κατά της φυλακή Εβίν, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το Ισραήλ έπληξε χθες τη διαβόητη φυλακή όπου οδηγούνται οι πολιτικοί κρατούμενοι αλλά και ορισμένοι αλλοδαποί βάζοντας στο στόχαστρο τους πυλώνες του ιρανικού καθεστώτος.

Τμήματα του κτιρίου της διοίκησης της φυλακής, στο βόρειο τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας, καταστράφηκαν κατά την επίθεση, δήλωσε νωρίτερα σήμερα στην κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος του δικαστικού σώματος Ασγάρ Ζαχανγκίρ προσθέτοντας ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες.

Η Ύπατη Αρμοστεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ χαρακτήρισε σήμερα την ισραηλινή επίθεση κατά της Εβίν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

