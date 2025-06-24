Μερτς: Οι γερμανικές δυνάμεις θα γίνουν ο μεγαλύτερος στμβατικός στρατός της Ευρώπης

Τη βούληση της γερμανικής κυβέρνησης να καταστήσει την Μπούντεσβερ (οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις) τη μεγαλύτερη συμβατική στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη επανέλαβε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, υπερασπιζόμενος την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μιλώντας στην προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση στην Μπούντεσταγκ, ο Μερτς υποστήριξε ότι η αύξηση των αμυντικών δαπανών αποτελεί και δική του πεποίθηση και δεν πρόκειται για «χάρη» στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.



