Μερτς: Οι γερμανικές δυνάμεις θα γίνουν ο μεγαλύτερος στμβατικός στρατός της Ευρώπης

Ο Μερτς υποστήριξε ότι η αύξηση των αμυντικών δαπανών αποτελεί και δική του πεποίθηση και δεν πρόκειται για «χάρη» στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ

Φρίντριχ Μερτς

Τη βούληση της γερμανικής κυβέρνησης να καταστήσει την Μπούντεσβερ (οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις) τη μεγαλύτερη συμβατική στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη επανέλαβε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, υπερασπιζόμενος την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μιλώντας στην προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση στην Μπούντεσταγκ, ο Μερτς υποστήριξε ότι η αύξηση των αμυντικών δαπανών αποτελεί και δική του πεποίθηση και δεν πρόκειται για «χάρη» στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
 

