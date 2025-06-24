Το Ισραήλ ετοιμάζεται για πλήρες άνοιγμα του εναέριου χώρου του

Το Ισραήλ προωθεί ένα σχέδιο για το πλήρες άνοιγμα του εναέριου χώρου του αυξάνοντας τον αριθμό των πτήσεων, παρατείνοντας το ωράριο λειτουργίας των αεροδρομίων και προσελκύοντας εκ νέου ξένους αερομεταφορείς, δήλωσε την Τρίτη η υπουργός Μεταφορών Μίρι Ρέγκεβ.

«Έχω δώσει εντολή στην Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ να προετοιμαστεί για την τελική φάση της επιχείρησης ασφαλούς επιστροφής», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ρέγκεβ. «Το σχέδιο θα εφαρμοστεί υπό δύο όρους: την άρση των περιορισμών από τη Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου και τον συντονισμό με τις υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών».

«Σήμερα, 24 πτήσεις θα προσγειωθούν στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και 9 πτήσεις στη Χάιφα, ενώ σήμερα το πρωί, έφτασε ένα κρουαζιερόπλοιο της Mano με 1.900 Ισραηλινούς», πρόσθεσε η Ισραηλινή υπουργός Μεταφορών.

Από την έναρξη της επιχείρησης ασφαλούς επιστροφής μέχρι το τέλος της σημερινής ημέρας, περισσότεροι από 100.000 Ισραηλινοί από τους περίπου 150.000 που βρίσκονται στο εξωτερικό, θα έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους και περίπου 70.000 επιβάτες θα έχουν αναχωρήσει, σύμφωνα με τη Ρέγκεβ.

Η υπουργός Μεταφορών του Ισραήλ ενθάρρυνε επίσης το κοινό να προετοιμαστεί και να κάνει σχέδια για τους καλοκαιρινούς μήνες.

«Όσοι σχεδίαζαν πτήσεις για τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο μπορούν να συνεχίσουν να προετοιμάζονται και να απολαύσουν τις διακοπές τους - οι Ισραηλινοί πολίτες μπορούν να φύγουν από τη χώρα και να επιστρέψουν με ασφάλεια», τόνισε η Ρέγκεβ. «Καλώ τους ισραηλινούς αερομεταφορείς να ενεργήσουν δίκαια, να ορίσουν λογικές τιμές και να είναι σε εγρήγορση για την κατάσταση των Ισραηλινών επιβατών».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι ορισμένες ξένες αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για την επανέναρξη των πτήσεων τους προς το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των flydubai, Etihad Airways, Blue Bird, TUS Airways και Ethiopian Airlines.

«Θα μιλήσουμε επίσης και με άλλες ξένες αεροπορικές εταιρείες», δήλωσε η Ρέγκεβ και πρόσθεσε: «Ωστόσο, πολλοί ξένοι αερομεταφορείς έχουν ήδη προγραμματίσει εκ των προτέρων καλοκαιρινά δρομολόγια πτήσεων, επομένως σε αυτό το στάδιο θα βασιστούμε κυρίως στον ισραηλινό στόλο αεροσκαφών».

Πηγή: skai.gr

