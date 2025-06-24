Την άρση των εμποδίων και των περιορισμών στην τουρκική αμυντική βιομηχανία, όσον αφορά στη συμμετοχή της στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας, ζήτησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πριν από την αναχώρησή του από την 'Άγκυρα για τη Χάγη, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

«Με στόχο την ενίσχυση της άμυνας και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του στρατού, δεν θεωρούμε σωστό να τίθενται εμπόδια στο εμπόριο αμυντικών προϊόντων μεταξύ των συμμάχων. Αυτά τα εμπόδια και οι περιορισμοί πρέπει να αρθούν αμέσως και χωρίς καμία προϋπόθεση», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, τονίζοντας ότι, σε αυτό το πλαίσιο, η 'Άγκυρα «παρακολουθεί στενά τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας».

Ο ίδιος ανέφερε ότι η Τουρκία συμβάλλει στην ασφάλεια της Ευρώπης περισσότερο από το σύνολο πολλών μελών και γι' αυτό, όπως είπε, «πρέπει να ενταχθεί με ανάλογο τρόπο στις αμυντικές πρωτοβουλίες της Ένωσης».

Ο τούρκος πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι «η συμμετοχή του τουρκικού αμυντικού τομέα στους αμυντικούς μηχανισμούς και τα έργα της Ένωσης θα είναι προς όφελος ολόκληρης της Ευρώπης», τονίζοντας ότι η 'Άγκυρα βρίσκεται σε στενή διαβούλευση με σύμμαχες χώρες που, όπως και η Τουρκία, δεν είναι μέλη της Ένωσης, όπως για παράδειγμα η Βρετανία και η Νορβηγία.

«Ως Τουρκία, υποστηρίζουμε ιδιαίτερα τον δίκαιο επιμερισμό των βαρών και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Είμαστε σύμμαχος που διοικεί τον δεύτερο χερσαίο στρατό του ΝΑΤΟ. Ενώ συνεχώς αναπτύσσουμε τις αμυντικές ικανότητες της χώρας μας, συμβάλλουμε επίσης στην αποτρεπτική ισχύ της Συμμαχίας» δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Θα εξετάσουμε μέτρα που θα υποστηρίξουν τον ευρωπαϊκό πυλώνα της Συμμαχίας. Στη Σύνοδο Κορυφής, ως μέλος της Συμμαχίας που έχει συμβάλει περισσότερο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, με μια προληπτική προσέγγιση που υιοθετήσαμε πριν από χρόνια, θα επιστήσουμε την προσοχή στα μέτρα που πρέπει να λάβει η Συμμαχία σε αυτόν τον τομέα», σημείωσε επιπλέον ο Τούρκος πρόεδρος.

Για τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν δήλωσε: «Μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου (Ντόναλντ) Τραμπ, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Εκτιμάμε και υποστηρίζουμε ειλικρινά κάθε προσπάθεια που θα οδηγήσει σε εκεχειρία στην περιοχή και, στη συνέχεια, σε μόνιμη ειρήνη. Χαιρετίζουμε με ικανοποίηση την είδηση χθες το βράδυ ότι επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ των μερών για την επίτευξη εκεχειρίας. Καλούμε όλα τα μέρη να τηρήσουν πλήρως την εκεχειρία».

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε ότι «η περιοχή μας δεν μπορεί να αντέξει το βάρος ενός πολέμου, οι επιπτώσεις του οποίου θα γίνουν αισθητές σε ολόκληρο τον κόσμο».

Τέλος, ο Ταγίπ Ερντογάν προανήγγειλε ότι θα ζητήσει η επόμενη Σύνοδος Κορυφής της Συμμαχίας, το 2026, να γίνει στην Τουρκία.

