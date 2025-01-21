Λίγες ώρες μετά την απελευθέρωσή τους από τη Χαμάς και την επιστροφή στις οικογένειές τους, η 28χρονη Έμιλι Νταμάρι (Emily Damari), η 24χρονη Ρόμι Γκόνεν (Romi Gonen) και η 31χρονη Ντόρον Στάινμπρεχερ (Doron Steinbrecher) μίλησαν στις αρχές για τις συνθήκες που βίωσαν ως όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο στρατός επέτρεψε την δημοσιοποίηση κάποιων αποσπασμάτων από τις καταθέσεις τους.

Σε αυτές, τα τρία κορίτσια ανέφεραν ότι αρχικά κρατήθηκαν μαζί αλλά αργότερα η Χαμάς της χώρισε.

Επίσης αποκάλυψαν ότι ενημερώθηκαν για την απελευθέρωσή τους μόνο το πρωί της Κυριακής: «Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε όταν μας είπαν ότι επρόκειτο να πάμε σπίτι».

“Dad I came back alive! Dad I came back alive!”



This is the moment Romi Gonen was reunited with her mother and spoke to her father for the first time after 471 days in captivity.



We will never forget this moment ❤️.



— Israel ישראל (@Israel) January 20, 2025

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, κατά καιρούς στεγάζονταν σε ανθρωπιστικά καταφύγια που προορίζονταν για εκτοπισμένους κατοίκους της Γάζας. Ωτσόσο, για μεγάλα διαστήματα κρατούνταν υπογείως, χωρίς να βλέπουν για ημέρες το φως της ημέρας.

Οι 3 κοπέλες λάμβαναν «μερικές φορές» ιατρική βοήθεια ή φάρμακα. Όμως μία από αυτές υποβλήθηκε σε ιατρική επέμβαση χωρίς αναισθησία. «Νόμιζα ότι θα πεθάνω στη Γάζα» είπε η πρώην όμηρος.

Οι γυναίκες είπαν ότι πέρασαν 15 μήνες μαγειρεύοντας και στηρίζοντας η μία την άλλη.

Ειδικά η Emily πέρασε σημαντικό χρόνο με τη Romi, η οποία είναι εκπαιδευμένη γιατρός και παρείχε κρίσιμη φροντίδα στα τραύματα της Έμιλυ, συμπεριλαμβανομένων δύο χαμένων δακτύλων από τον πυροβολισμό κατά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και ενός τραυματισμού στο πόδι.



Πρόσθεσαν επίσης ότι κατά τη διάρκεια των 471 ημερών στη Γάζα, παρακολουθούσαν τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές και γνώριζαν τους αγώνες των οικογενειών τους για την απελευθέρωσή τους.

Οι τελευταίες στιγμές στην αιχμαλωσία

Οι 3 νεαρές γυναίκες μίλησαν επίσης για τον τρόμο που ένιωσαν τις τελευταίες στιγμές της αιχμαλωσίας τους, καθώς μεταφέρονταν με το βαν της Χαμάς.

«Ήμασταν τρομοκρατημένες κατά τη μετάβαση από τα χέρια των τρομοκρατών στον Ερυθρό Σταυρό», είπαν, αναφέροντας όταν περικυκλωθήκαν από το εχθρικό πλήθος της Γάζας.

Το Σάββατο η επόμενη απελευθέρωση - 4 ακόμα Ισραηλινές

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, η Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι τέσσερις ακόμα γυναίκες όμηροι θα απελευθερωθούν το Σάββατο.

Συνολικά επτά γυναίκες παραμένουν στη λίστα των ομήρων που αναμένεται να απελευθερωθούν από την αιχμαλωσία της Χαμάς στην πρώτη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας και ανταλλαγής..

Κατά την «πρώτη φάση», διάρκειας έξι εβδομάδων, η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει 33 ομήρους, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστινίων που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

