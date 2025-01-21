Ισπανία: Τρία μέλη της κυβέρνησης ανακοίνωσαν ότι εγκαταλείπουν την πλατφόρμα X

Τρεις ισπανοί υπουργοί, μεταξύ των οποίων η Γιολάντα Ντίαθ, υπουργός Εργασίας και τρίτη στην ιεραρχία της κυβέρνησης του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσαν σήμερα πως αποχωρούν από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ιδιοκτησίας του δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ, το οποίο χαρακτηρίζουν εργαλείο «προπαγάνδας (...) όπου δεν υπάρχει χώρος για αντιπαράθεση απόψεων».

Για την Ντίαθ, η οποία προέρχεται από τον αριστερό συνασπισμό Sumar, το X «δεν είναι πλέον ένα εργαλείο επικοινωνίας ούτε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ένας μηχανισμός προπαγάνδας που χρησιμοποιεί τον αλγόριθμό της για να δώσει προτεραιότητα σε ορισμένες ιδέες σε σχέση με άλλες και να επηρεάσει έτσι την κοινή γνώμη».

Σε ένα τελευταίο μήνυμα που ανήρτησε στο λογαριασμό της, εκτιμά ότι στο X «δεν υπάρχει χώρος για αντιπαράθεση απόψεων» και καλεί τους συνδρομητές του να την ξανασυναντήσουν σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως τα Bluesky ή TikTok.

Η υπουργός Νεολαίας Σίρα Ρέγο και ο υπουργός Πολιτισμού Έρνεστ Ουρτασούν, επίσης μέλη του Sumar, ανακοίνωσαν επίσης ότι σταματούν να χρησιμοποιούν το X.

Για τον τελευταίο, αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης έχει «γίνει το φερέφωνο μιας ακροδεξιάς ολιγαρχίας και των πλοκαμιών της που ενθαρρύνουν το μίσος και την παραπληροφόρηση».

Οι ανακοινώσεις αυτές έγιναν την επομένη της ορκωμοσίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, φίλου του Ίλον Μασκ. Ο ιδιοκτήτης του X, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής και ιδρυτής της εταιρείας Tesla, έχει αναλάβει από τον Τραμπ αποστολή να περικόψει τις δημόσιες δαπάνες των ΗΠΑ.

Την Παρασκευή, ισπανικές οικολογικές ενώσεις, όπως η Greenpeace Ισπανίας, καθώς και η Διάσκεψη Πρυτάνεων Ισπανικών Πανεπιστημίων (CRUE), η οποία συνασπίζει τους επικεφαλής αυτών των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, είχαν ήδη ανακοινώσει την αποχώρησή τους από το X.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

