Ισπανία: Ένας νεκρός από έκρηξη στο λιμάνι της Βαρκελώνης

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα και ένας άλλος τραυματίστηκε από έκρηξη που σημειώθηκε στο λιμάνι της Βαρκελώνης, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών στην Καταλονία, στη βορειοανατολική Ισπανία, προσθέτοντας ότι η πυρκαγιά που προκλήθηκε κατασβέστηκε.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, οι υπηρεσίες ανέφεραν ότι η έκρηξη σημειώθηκε στη διάρκεια εργασιών συντήρησης στην αποκαλούμενη «Ενεργειακή Προβλήτα», όπου φορτώνονται χημικά, φυσικό αέριο και διυλισμένα προϊόντα πετρελαίου.

Σε ανακοίνωσή του το δημαρχείο της Βαρκελώνης ανέφερε ότι έλαβε ειδοποίηση «για πυρκαγιά που προκλήθηκε από έκρηξη δεξαμενής μεταφοράς» στις 10:40 π.μ. και στη συνέχεια ενεργοποίησε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για κινδύνους από χημικά.

Οι εταιρείες στην περιοχή κάλεσαν το προσωπικό τους να περιορίσει τις μετακινήσεις του ως προληπτικό μέτρο, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

