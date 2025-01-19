Λογαριασμός
Γάζα: Συγκλονιστικά βίντεο από τη στιγμή που απελευθερώνονται οι τρεις γυναίκες όμηροι

Καλά στην υγεία τους οι τρεις γυναίκες - Συγκλονιστικές εικόνες από τη στιγμή της παράδοσης από ενόπλους της Χαμάς - Το Ισραήλ θα απελευθερώσει 100 Παλαιστίνιους κρατούμενους

UPDATE: 16:54
Gaza

Μία ομάδα της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) έφτασε στη Γάζα και παρέλαβε από τη Χαμάς τις τρεις γυναίκες ομήρους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις γυναίκες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ λίγο πριν τις 6 το απόγευμα επέστρεψαν στην επικράτεια του Ισραήλ.

Με βάση τη συμφωνία, σήμερα απελευθερώθηκαν τρεις γυναίκες όμηροι και συγκεκριμένα η 28χρονη Emily Damari, η 24χρονη Romi Gonen και η 31χρονη Doron Steinbrecher και ως αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 100 Παλαιστίνιους κρατούμενους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. 

Η στιγμή που μία από τις ομήρους βγαίνει από το βανάκι της Χαμάς: 

Η στιγμή της παράδοσης των τριών ομήρων από τη Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό: 

Άντρες τις Ταξιαρχίας Αλ Κασάμ μεταφέρουν τις τρεις γυναίκες ομήρους προκειμένου να τις παραδώσουν:

Η στιγμή που έχουν καταφτάσει στη Γάζα τα οχήματα του Ερυθρού Σταυρού και ένοπλοι της Χαμάς τα περικυκλώνουν για έλεγχο: 

Οι προετοιμασίες για την υποδοχή των πρώτων ομήρων

Από τις 11:15 το πρωί βρίσκεται σε εφαρμογή η πολυπόθητη εκεχειρία στη Γάζα έπειτα από 15 μήνες σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς που έχει αφήσει πίσω της δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και εκτοπισμένους.

Με καθυστέρηση σχεδόν τριών ωρών, η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ τη λίστα με τα ονόματα των τριών ομήρων που θα απελευθερωθούν σήμερα και θα επιστρέψουν στην αγκαλιά των αγαπημένων τους. Πρόκειται για την 24χρονη Romi Gonen, την 28χρονη Emily Damari και την 31χρονη Doron Steinbrecher.

ομηροι

Η απελευθέρωση θα ξεκινήσει μετά τις 16:00 δήλωσε το γραφείο του Νετανιάχου. Επίσης, ανέφερε ότι οι επόμενοι 4 ζωντανοί όμηροι θα απελευθερωθούν σε επτά ημέρες. 

Η Χαμάς από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ θα παραδώσει μία λίστα με τα ονόματα των 90 Παλαιστίνιων φυλακισμένων που θα αποφυλακιστούν σήμερα.

Έξω από το Ιατρικό Κέντρο Sheba, στα περίχωρα του Τελ Αβίβ, έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για την άφιξη των ομήρων. Έχει δημιουργηθεί ένας χώρος μέσων ενημέρωσης για τους δημοσιογράφους - και μπλε φράγματα έχουν τεθεί έξω εν αναμονή συγκέντρωσης πλήθους συγγενών και υποστηρικτών των οικογενειών.

Φωτογραφίες από το χώρο υποδοχής

ομηροι

ομηροι

ομηροι

Ο Steve Walz, εκπρόσωπος Τύπου του νοσοκομείου, δήλωσε στο BBC ότι οι όμηροι θα μεταφερθούν εκεί - αλλά δεν γνωρίζει το πότε. Πρόσθεσε ότι οι όμηροι είναι πιθανό να φτάσουν με ελικόπτερο και στη συνέχεια να μεταφερθούν εκτός κοινής θέας στο νοσοκομείο.

Ελικόπτερο της ισραηλινής αεροπορίας ετοιμάζεται για την παραλαβή των ομήρων

Την ίδια στιγμή, σε ετοιμότητα βρίσκεται και ο στρατός του Ισραήλ και συγκεκριμένα το πλήρωμα του ελικοπτέρου που θα απογειωθεί, προκειμένου να παραλάβει τις τρεις ομήρους.

Ο IDF έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τις ετοιμασίες: 

Helicopter

Helicopter

