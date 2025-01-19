Μία ομάδα της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) έφτασε στη Γάζα και παρέλαβε από τη Χαμάς τις τρεις γυναίκες ομήρους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις γυναίκες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ λίγο πριν τις 6 το απόγευμα επέστρεψαν στην επικράτεια του Ισραήλ.

Με βάση τη συμφωνία, σήμερα απελευθερώθηκαν τρεις γυναίκες όμηροι και συγκεκριμένα η 28χρονη Emily Damari, η 24χρονη Romi Gonen και η 31χρονη Doron Steinbrecher και ως αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 100 Παλαιστίνιους κρατούμενους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά.

Η στιγμή που μία από τις ομήρους βγαίνει από το βανάκι της Χαμάς:

Hamas has handed three hostages to the Red Cross in Gaza City, marking the first hostage releases since a 42-day ceasefire went into effect Sunday morning. pic.twitter.com/GyX64kfjLY — Geo View (@theGeoView) January 19, 2025

Η στιγμή της παράδοσης των τριών ομήρων από τη Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό:

Footage shows the Qassam Brigades in Gaza City during the handover of three Israeli female prisoners to the Red Cross.



This marks the first batch of phase one of the prisoner exchange deal.#Gaza #Israel #Hamas #RedCross pic.twitter.com/zImDtIvB76 — British Pakistani Index (@PakistaniIndex) January 19, 2025

כאן אפשר לראות את השידור הישיר מהמקום שבו עצרה השיירה של הצלב האדום. https://t.co/QqG1EQK1tN — שחר קליימן Shachar Kleiman (@skleiman5791) January 19, 2025

Άντρες τις Ταξιαρχίας Αλ Κασάμ μεταφέρουν τις τρεις γυναίκες ομήρους προκειμένου να τις παραδώσουν:

⚡️BREAKING:



Military convoys of Al-Qassam Brigades transport three female Israeli soldiers to hand them over to the International Red Cross in central Gaza City. pic.twitter.com/Q8yI6qY45G — Suppressed News. (@SuppressedNws) January 19, 2025

Dozens of Hamas' Al-Qassam fighters arrive in Gaza City's Saraya Square to hand over the Israeli hostages to the Red Cross. Hundreds of cheering Gazans are surrounding the vehicles carrying the hostages. https://t.co/6UZlSxC3Zu pic.twitter.com/YMYHiXcNY5 — Ariel Oseran (@ariel_oseran) January 19, 2025

Η στιγμή που έχουν καταφτάσει στη Γάζα τα οχήματα του Ερυθρού Σταυρού και ένοπλοι της Χαμάς τα περικυκλώνουν για έλεγχο:

💥@AlArabiya showing armed and masked Hamas men and absolutely out of control crowds surrounding the Red Cross vehicles dispatched to pick up the Israeli hostages in Gaza City. pic.twitter.com/OZTPJBS1XM — Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي (@NTarnopolsky) January 19, 2025

❗️🇵🇸🕊🇮🇱 - The moment when the Red Cross convoy crossed into the Gaza Strip.



At the facility where the hostages will be brought family & friends gather to welcome them. pic.twitter.com/I748ep7s2X — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) January 19, 2025

Red Cross vehicles make their way to the meeting point in Gaza where they will pick up the three female hostages. pic.twitter.com/eWpUaHI7t0 — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) January 19, 2025

Οι προετοιμασίες για την υποδοχή των πρώτων ομήρων

Από τις 11:15 το πρωί βρίσκεται σε εφαρμογή η πολυπόθητη εκεχειρία στη Γάζα έπειτα από 15 μήνες σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς που έχει αφήσει πίσω της δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και εκτοπισμένους.

Με καθυστέρηση σχεδόν τριών ωρών, η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ τη λίστα με τα ονόματα των τριών ομήρων που θα απελευθερωθούν σήμερα και θα επιστρέψουν στην αγκαλιά των αγαπημένων τους. Πρόκειται για την 24χρονη Romi Gonen, την 28χρονη Emily Damari και την 31χρονη Doron Steinbrecher.

Η απελευθέρωση θα ξεκινήσει μετά τις 16:00 δήλωσε το γραφείο του Νετανιάχου. Επίσης, ανέφερε ότι οι επόμενοι 4 ζωντανοί όμηροι θα απελευθερωθούν σε επτά ημέρες.

Η Χαμάς από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ θα παραδώσει μία λίστα με τα ονόματα των 90 Παλαιστίνιων φυλακισμένων που θα αποφυλακιστούν σήμερα.

Έξω από το Ιατρικό Κέντρο Sheba, στα περίχωρα του Τελ Αβίβ, έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για την άφιξη των ομήρων. Έχει δημιουργηθεί ένας χώρος μέσων ενημέρωσης για τους δημοσιογράφους - και μπλε φράγματα έχουν τεθεί έξω εν αναμονή συγκέντρωσης πλήθους συγγενών και υποστηρικτών των οικογενειών.

Φωτογραφίες από το χώρο υποδοχής

Ο Steve Walz, εκπρόσωπος Τύπου του νοσοκομείου, δήλωσε στο BBC ότι οι όμηροι θα μεταφερθούν εκεί - αλλά δεν γνωρίζει το πότε. Πρόσθεσε ότι οι όμηροι είναι πιθανό να φτάσουν με ελικόπτερο και στη συνέχεια να μεταφερθούν εκτός κοινής θέας στο νοσοκομείο.

Ελικόπτερο της ισραηλινής αεροπορίας ετοιμάζεται για την παραλαβή των ομήρων

Την ίδια στιγμή, σε ετοιμότητα βρίσκεται και ο στρατός του Ισραήλ και συγκεκριμένα το πλήρωμα του ελικοπτέρου που θα απογειωθεί, προκειμένου να παραλάβει τις τρεις ομήρους.

Ο IDF έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τις ετοιμασίες:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.