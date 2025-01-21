Οι μυστηριώδεις μπάλες που ανάγκασαν πολλές παραλίες στο Σίδνεϊ να κλείσουν την περασμένη εβδομάδα βρέθηκαν ότι περιέχουν κορεσμένα λιπαρά οξέα, E. coli και βακτήρια κοπράνων, σύμφωνα με τις Αρχές.

Το συμβούλιο των βόρειων παραλιών του Σίδνεϊ δήλωσε ότι έστειλε τα υπολείμματα στην Αρχή Προστασίας του Περιβάλλοντος της Νέας Νότιας Ουαλίας (EPA) για περαιτέρω ανάλυση, όπως μεταδίδει το BBC.

Εννέα παραλίες, συμπεριλαμβανομένων των δημοφιλών Manly και Dee Why, έκλεισαν στις 14 Ιανουαρίου αφού άρχισαν να ξεβράζονται οι μπάλες που είχαν το μέγεθος μπίλιας.

Τον Οκτώβριο, χιλιάδες μαύρες σφαίρες άρχισαν να εμφανίζονται στις ακτές της πόλης, με αποτέλεσμα οι Αρχές να κλείσουν μερικές από τις πιο διάσημες παραλίες της για αρκετές ημέρες και να δώσουν εντολή για έναν μαζικό καθαρισμό.

Η τελευταία «παρτίδα» με τις μπάλες καθαρίστηκε από τις παραλίες του λιμανιού αυτή την εβδομάδα, ανέφερε το συμβούλιο των βορείων παραλιών στη δήλωσή του την Τρίτη. Επιπλέον, προέτρεψε όποιον εντοπίσει τις μπάλες να μην τις αγγίξει και να επικοινωνήσει με τις Αρχές.

Εκτός από τα οξέα και τα βακτήρια, οι μπάλες περιείχαν και ηφαιστειακή ελαφρόπετρα.

Η δήμαρχος των Βορείων Παραλιών, Σου Χάινς, είπε ότι ελπίζει ότι η ανάλυση της EPA θα «προσδιορίσει την πηγή, ώστε να μπορέσουν να σταματήσουν να συμβαίνει αυτό και σε άλλες παραλίες».

«Συνεχίζουμε να διεξάγουμε τακτικούς ελέγχους στις παραλίες μας και ενθαρρύνουμε την κοινότητα να αναφέρει τυχόν (τέτοιες) θεάσεις», είπε η ίδια.

Η πρώτη παρτίδα υπολειμμάτων τον Οκτώβριο αρχικά ονομάστηκε λανθασμένα «μπάλες πίσσας», αλλά αργότερα βρέθηκε ότι περιείχε τα πάντα, από μαγειρικό λάδι και μόρια αφρού σαπουνιού, μέχρι φάρμακα για την αρτηριακή πίεση, φυτοφάρμακα, μαλλιά, μεθαμφεταμίνη και κτηνιατρικά φάρμακα.

Οι επιστήμονες είπαν ότι μοιάζουν με σταγόνες λαδιού και γράσου - που συχνά ονομάζονται "fatbergs" - που σχηματίζονται συνήθως στα συστήματα αποχέτευσης.

Ωστόσο, η Sydney Water ανέφερε ότι οι μονάδες επεξεργασίας νερού της λειτουργούν κανονικά και ότι δεν υπήρχαν γνωστά προβλήματα με τα συστήματα απορριμμάτων στην πόλη.

Πηγή: skai.gr

