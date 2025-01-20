Ισραήλ - όμηροι: Σε «σταθερή κατάσταση» οι 3 κοπέλες που απελευθερώθηκαν

Οι τρεις πρώτες Ισραηλινές όμηροι που απελευθερώθηκαν χθες, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα βρίσκονται σε "σταθερή κατάσταση", όπως δήλωσε σήμερα το νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν στην εφημερίδα Times of Israel.

Οι Έμιλι Νταμάρι (κεντρική φωτογραφία), Ρόμι Γκόνεν και Ντόρον Στάινμπρεχερ απελευθερώθηκαν χθες αφού πέρασαν περισσότερους από 15 μήνες ομηρείας στη Λωρίδα της Γάζας. Περί τους 90 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι σε ισραηλινές φυλακές απελευθερώθηκαν με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των τριών ομήρων.

«Θα χρειαστούν μερικές ημέρες ακόμη για να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εξετάσεις», δήλωσε ο Σέφι Μεντέλοβιτς, ο γενικός υποδιευθυντής στο Ιατρικό Κέντρο Σίμπα, κοντά στο Τελ Αβίβ.

Το προσωπικό του νοσοκομείου θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κλινική τους κατάσταση, πρόσθεσε.

Η Νταμάρι, η οποία έχει διπλή υπηκοότητα --ισραηλινή και βρετανική-- έκανε μια ανάρτηση στο Instagram όπου εκφράζει τα συναισθήματά της μετά την απελευθέρωσή της ύστερα από 471 ημέρες ομηρείας.

«Έχω επιστρέψει στην αγαπημένη ζωή μου. Είμαι ο ευτυχέστερος άνθρωπος στον κόσμο και μόνο που ζω», φέρεται ότι έγραψε η 28χρονη, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Η μητέρα της Έμιλι, η Μάντι Νταμάρι, σε ανακοίνωση που εξέδωσε μέσω του Φόρουμ των Οικογενειών Ομήρων και Αγνοούμενων ανέφερε ότι η κόρη της "είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση στην υγεία της από ό,τι αναμέναμε".

"Χθες επιτέλους κατάφερα να αγκαλιάσω την Έμιλι, όπως ακριβώς ονειρευόμουν ότι θα έκανα εδώ και πολύ καιρό", δήλωσε ευχαριστώντας το κοινό για την αδιάκοπη υποστήριξή του τους τελευταίους 15 μήνες. "Είστε όλοι ένα αναπόσπαστο μέρος της οικογένειας της Έμιλι".

Η Μάντι Νταμάρι εξήρε το "απίστευτο σθένος" της κόρης της, είπε ότι ο δρόμος προς την ανάρρωση "μόλις ξεκινάει" και ζήτησε σεβασμό για την ιδιωτική ζωή της κόρης της αλλά και ολόκληρης της οικογένειας.

Από την πλευρά της, η Μεϊράβ Λέσεμ Γκόνεν, η μητέρα της Ρόμι Γκόνεν, που επίσης απελευθερώθηκε χθες, είπε ότι "χρειάζεται λίγο χρόνο για να πιστέψει τη νέα πραγματικότητα".

Σε μια σύντομη ανάρτησή της στο Facebook η Λέσεμ Γκόνεν λέει ότι προς το παρόν ζει "σε μια εναλλακτική πραγματικότητα, αποκομμένη από τον έξω κόσμο, όπου τίποτα δεν υπάρχει εκτός από την οικογένεια".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.