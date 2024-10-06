Νέες σφοδρές αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός σε περιοχές της Βηρυτού λίγο αφότου είχε εκδώσει εντολή εκκένωσης για τους κατοίκους συγκεκριμένων περιοχών.
Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) εξέδωσαν «επείγουσα» προειδοποίηση εκκένωσης στους κατοίκους στο Burj al-Barajneh και στο Hadath, περιοχές στα νότια της Βηρυτού του Λιβάνου.
Βρίσκεστε κοντά σε εγκαταστάσεις και συμφέροντα της Χεζμπολάχ και ο ισραηλινός στρατός θα επιχειρήσει εναντίον της στο εγγύς μέλλον», αναφέρεται στην προειδοποίηση.
«Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των μελών της οικογένειάς σας, πρέπει να εκκενώσετε αμέσως αυτό το κτίριο και τα παρακείμενα κτίρια και να μείνετε μακριά από αυτό σε απόσταση όχι μικρότερη των 500 μέτρων».
Πυραυλικά πλήγματα έχουν πραγματοποιηθεί μετά από παρόμοιες εντολές που εκδόθηκαν τις τελευταίες ημέρες.
