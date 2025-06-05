Το Ισραήλ εξοπλίζει μια εγκληματική συμμορία στη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο μιας προσπάθειας ενίσχυσης της αντίστασης στη Χαμάς εντός του θύλακα, επιβεβαίωσαν την Πέμπτη πηγές του στρατού στους The Times of Israel, μετά από δηλώσεις του πρώην υπουργού Άμυνας Άβιγκντορ Λίμπερμαν για το θέμα.

Ο Λίμπερμαν, επικεφαλής του αντιπολιτευόμενου κόμματος Yisrael Beytenu, δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan το πρωί της Πέμπτης ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ενέκρινε μονομερώς τη μεταφορά όπλων στη συμμορία Abu Shabab, μια ένοπλη συμμορία ή πολιτοφυλακή που αντιτίθεται στην κυριαρχία της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση δίνει όπλα σε ομάδα εγκληματιών και κακοποιών, που ταυτίζονται με το Ισλαμικό Κράτος, κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού», κατηγόρησε ο Λίμπερμαν. «Από όσο γνωρίζω, αυτό δεν εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο».

Ισχυρίστηκε ότι ο αρχηγός της Σιν Μπετ, Ρόνεν Μπαρ, γνώριζε την απόφαση να εξοπλιστεί η συμμορία, «αλλά δεν ξέρω πόσο εμπλεκόταν σε αυτό ο αρχηγός του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων».

Ποια είναι η Abu Shabab

Η εν λόγω ομάδα, η οποία άλλοτε περιγράφεται ως πολιτοφυλακή και άλλοτε ως εγκληματική συμμορία, βρίσκεται υπό την ηγεσία του Yasser Abu Shabab, μέλους μιας μεγάλης φυλής στη νότια Γάζα. Έχει συνδεθεί στο παρελθόν με επιχειρήσεις λαθρεμπορίου με αιγυπτιακές τζιχαντιστικές ομάδες, αλλά δεν ήταν άμεσα σαφές γιατί ο Λίμπερμαν τους χαρακτήρισε ως συνδεδεμένους με το Ισλαμικό Κράτος.

Η συγκεκριμένη συμμορία υπάρχουν αναφορές τις τελευταίες ημέρες ότι επιχειρεί σε μια περιοχή κοντά στο συνοριακό πέρασμα Κερέμ Σαλόμ, η οποία βρίσκεται υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο.

Στο βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο από την Abu Shabab, μέλη της ομάδας φαίνονται να φορούν στρατιωτικές στολές με την παλαιστινιακή σημαία και την επιγραφή «Μηχανισμός Αντιτρομοκρατίας».

Το γραφείο του πρωθυπουργού, απαντώντας στα σχόλια του Λίμπερμαν, δεν αρνήθηκε τους ισχυρισμούς, αλλά δήλωσε αντ' αυτού ότι το Ισραήλ «εργάζεται για να νικήσει τη Χαμάς με διάφορα μέσα, με βάση τις συστάσεις όλων των επικεφαλής του κατεστημένου ασφαλείας».

Η απάντηση Νετανιάχου

Σε μεταγενέστερη δήλωση, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε την πρακτική του Ισραήλ.

Στην τελευταία από μια σειρά σύντομων συνεντεύξεων με τον σύμβουλο Τοπάζ Λουκ που έχει δημοσιεύσει το γραφείο του τις τελευταίες εβδομάδες, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «σε συνεννόηση με αξιωματούχους ασφαλείας, χρησιμοποιήσαμε ομάδες στη Γάζα που αντιτίθενται στη Χαμάς».

«Τι πρόβλημα υπάρχει με αυτό;» συνέχισε. «Είναι μόνο καλό. Σώζει ζωές στρατιωτών των IDF».

Οι πηγές επιβεβαίωσαν ότι το Ισραήλ εξοπλίζει τη συμμορία με Καλάσνικοφ, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων που κατασχέθηκαν από τη Χαμάς κατά τη διάρκεια του πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η απόφαση να ξεκινήσει ο εξοπλισμός της ομάδας ελήφθη χωρίς την έγκριση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, παρακάμπτοντας την κανονική διαδικασία. Αντ' αυτού, η διαδικασία διεξήχθη από ισραηλινά σώματα ασφαλείας, με την έγκριση του Νετανιάχου, ανέφεραν οι πηγές του υπουργικού συμβουλίου.

Η πολιτοφυλακή επιχειρεί στη Ράφα, σε μια περιοχή υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο. Η Abu Shabab ισχυρίζεται ότι φροντίζει για την ασφάλεια των πομπών ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχονται στο Ισραήλ μέσω των νότιων συνοριακών περασμάτων, αν και άλλοι έχουν κατηγορήσει τη συμμορία του ότι τις λεηλατεί.

