Εντολή εκκένωσης από το Ισραήλ για επικείμενη επίθεση σε περιοχές της Βηρυτού

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποιήσεις εκκένωσης για τέσσερα κτίρια και την ευρύτερη περιοχή γύρω από αυτά στα νότια προάστια της Βηρυτού, ενόψει επικείμενων αεροπορικών πληγμάτων κατά στόχων της Χεζμπολάχ στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του IDF, συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραέι, δημοσίευσε χάρτες με τις ακριβείς τοποθεσίες των κτιρίων.
«Βρίσκεστε κοντά σε εγκαταστάσεις που ανήκουν στη Χεζμπολάχ», ανέφερε ο Αντραέι.
#عاجل ‼️ إنذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في الاحياء التالية: الحدث، حارة حريك، برج البراجنة في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يُعرض في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 5, 2025
🔸أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله الارهابي
🔸من أجل سلامتكم وسلامة… pic.twitter.com/jcW9BXJXnO
Η ανακοίνωση καλεί τους πολίτες να απομακρυνθούν τουλάχιστον 300 μέτρα από τα συγκεκριμένα κτίρια για την ασφάλειά τους.
