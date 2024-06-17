Λογαριασμός
Σαν σήμερα: 17 Ιουνίου 1885 - Το Άγαλμα της Ελευθερίας φθάνει στη Νέα Υόρκη - Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Το κολοσσιαίο άγαλμα, που κατασκευάστηκε στη Γαλλία, αποσυναρμολογήθηκε σε 350 κομμάτια και μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ το 1885, όπου συναρμολογήθηκε ξανά

  • 1885 ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Το Άγαλμα της Ελευθερίας φθάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς.

  • 1917 Α' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Η Ελλάδα εισέρχεται επισήμως στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

  • 1961 ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ «ΜΟΝ ΠΑΡΝΕΣ»

Εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας «Μον Παρνές», από τον υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή.

  • 1972  ΣΚΑΝΔΑΛΟ «ΓΟΥΟΤΕΡΓΚΕΙΤ»

Πέντε άντρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος, στο κτίριο Γουότεργκεϊτ της Ουάσινγκτον. Το σκάνδαλο που ακολουθεί θα έχει ως αποτέλεσμα την παραίτηση του προέδρου Νίξον το
1974.

