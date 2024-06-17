Όλο και περισσότεροι είναι εκείνοι που γυρνούν την πλάτη στις ειδήσεις, περιγράφοντάς τις ως «καταθλιπτικές», «κυνικές» και «βαρετές», σύμφωνα με παγκόσμια μελέτη.

Σχεδόν 4 στους 10 παγκοσμίως (39%) δήλωσαν ότι μερικές φορές ή συχνά αποφεύγουν επίτηδες τις ειδήσεις, σε σύγκριση με το 29% το 2017, σύμφωνα με την έκθεση του Ινστιτούτου Reuters του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, με τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή να έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιθυμία αυτή.

Συνολικά 94.943 ενήλικες σε 47 χώρες ερωτήθηκαν από το YouGov τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο για τη φετινή Digital News Report. Η έκθεση διαπίστωσε ότι οι εκλογές έχουν αυξήσει το ενδιαφέρον για τις ειδήσεις σε λίγες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, vστόσο η συνολική τάση παραμένει σταθερά πτωτική.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ενδιαφέρον για τις ειδήσεις έχει σχεδόν μειωθεί στο μισό από το 2015.

«Η ατζέντα των ειδήσεων ήταν προφανώς ιδιαίτερα δύσκολη τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της έκθεσης Nic Newman στο BBC News.

«Είχατε την πανδημία [και] τους πολέμους, επομένως είναι μια αρκετά φυσιολογική αντίδραση για τους ανθρώπους να απομακρύνονται από τις ειδήσεις, είτε για να προστατεύσουν την ψυχική τους υγεία είτε απλώς για να συνεχίσουν την υπόλοιπη ζωή τους».

Ο κ. Newman είπε ότι όσοι επιλέγουν να αποφύγουν επιλεκτικά τις ειδήσεις το κάνουν συχνά επειδή αισθάνονται «αδύναμοι».

«Αυτοί είναι άνθρωποι που αισθάνονται ότι δεν έχουν κανέναν λόγο σε καθετί σημαντικό που συμβαίνει στον κόσμο», είπε.

Μερικοί άνθρωποι αισθάνονται όλο και περισσότερο συγκλονισμένοι και μπερδεμένοι από τον όγκο των ειδήσεων, ενώ άλλοι νιώθουν κουρασμένοι από την πολιτική, πρόσθεσε. Παράλληλα, η εμπιστοσύνη στις ειδήσεις παραμένει σταθερή στο 40%, αλλά εξακολουθεί να είναι 4% χαμηλότερη συνολικά από ό,τι ήταν στο απόγειο της πανδημίας του κορωνοϊού, σημειώνει η έρευνα.

Το TikTok εκτοπίζει το Twitter

Η έκθεση διαπίστωσε, επίσης, ότι το κοινό των παραδοσιακών πηγών ειδήσεων (τηλεόραση και έντυπος τύπος) έχουν μειωθεί δραστικά την τελευταία δεκαετία, με τους νεότερους να προτιμούν να λαμβάνουν τις ειδήσεις τους στο Διαδίκτυο ή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σχεδόν τα 3/4 (73%) δήλωσαν ότι λαμβάνουν τα νέα τους στο Διαδίκτυο, σε σύγκριση με το 50% από την τηλεόραση και μόλις το 14% από τις έντυπες πηγές.

Η πιο σημαντική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για ειδήσεις εξακολουθεί να είναι το Facebook, αν και βρίσκεται σε μακροπρόθεσμη πτώση.

Το YouTube και το WhatsApp παραμένουν σημαντικές πηγές ειδήσεων για πολλούς, ενώ το TikTok βρίσκεται σε άνοδο και πλέον έχει ξεπεράσει το X (πρώην Twitter) για πρώτη φορά.

Το 13% των ανθρώπων χρησιμοποιεί την εφαρμογή κοινής χρήσης βίντεο για ειδήσεις, σε σύγκριση με το 10% που χρησιμοποιεί το X. Το ποσοστό για το TikTok είναι ακόμη υψηλότερο για τους νέους 18-24 ετών παγκοσμίως, στο 23%.

Πηγή: skai.gr

