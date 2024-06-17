Στο «κυνήγι» των «πειραγμένων» ταμειακών μηχανών θα επικεντρωθούν τη φετινή τουριστική περίοδο οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μετά την υποχρεωτική διασύνδεσή τους με τα POS, χωρίς ωστόσο να χαλαρώνουν οι έλεγχοι για άλλες φορολογικές παραβάσεις όπως η μη έκδοση αποδείξεων και η καταχώρησή τους στην ειδική πλατφόρμα της Αρχής.

Με νεότερη απόφασή του ο Διοικητής της ΑΑΔΕ επικαιροποιεί τις ισχύουσες διατάξεις με τις ποινές που προβλέπονται για τις επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση έκδοσης αποδείξεων, ενώ ειδικά για την παραποίηση των ταμειακών μηχανών προβλέπεται «λουκέτο» ακόμα και για δύο χρόνια.

Ειδικότερα:

Μη έκδοση αποδείξεων

Σε περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης παραστατικών ή μη διαβίβασης στοιχείων λιανικής πώλησης, η απόφαση προβλέπει αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης από 2 έως και 10 ημέρες.

- «Λουκέτο» για 48 ώρες μπαίνει εφόσον διαπιστώνεται από τον έλεγχο είτε η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης ή ανεξαρτήτως του πλήθους των παραστατικών, η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν παραστατικά πώλησης ή η αποκρυβείσα αξία επ’ αυτών που εκδόθηκαν, αντίστοιχα, υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

- Η ίδια ποινή ισχύει και για τη μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ, πλέον των 10 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ταμειακής ή αντιστοίχως η αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

- Η λειτουργία της επιχείρησης αναστέλλεται για 4 ημέρες (96 ώρες) αν εντός διετίας διαπιστωθεί υποτροπή, ακόμα και αν αυτή αφορά σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου. Σ’ αυτή την περίπτωση αρκεί η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης, ανεξαρτήτως αξίας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση μη διαβίβασης στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ.

- Άμεσα σφραγίζεται για 10 ημέρες η επιχείρηση, κάθε φορά που εντός 2 φορολογικών ετών διαπιστώνονται επανειλημμένως αντίστοιχες παραβάσεις.

Παραποίηση ταμειακών

- Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών κατά τη διενέργεια κάθε είδους φορολογικού ελέγχου, αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασής του στην οποία αφορά ο έλεγχος, από 2 έως 12 μήνες, όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού.

- Όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) (υπολογιστές εξαρτήματα κ. αλ. υλικό) από τα αρμόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης που ορίζεται με την απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., το «λουκέτο» αφορά από 3 έως 24 μήνες.

Παρεμπόδιση ελέγχου

Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια κάθε είδους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου, με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των ελεγκτικών οργάνων της ΑΑΔΕ με απόφαση του Διοικητή της αναστέλλεται μέχρι 1 μήνα η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου στην οποία αφορά ο έλεγχος.

Στις περιπτώσεις απειλής χρήσης βίας με όπλα ή άλλα αντικείμενα που δύνανται να προκαλέσουν σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε. ή χρησιμοποίησης βίας, επιβάλλονται σωρευτικά:

- ειδικό πρόστιμο από 10.000 έως 50.000 ευρώ στον υπαίτιο και:

- αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπαίτιου διάπραξης των πράξεων, από 2 μήνες έως 6 μήνες και από 6 μήνες έως και 3 έτη σε περίπτωση υποτροπής.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.