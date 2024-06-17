Στις Βρυξέλλες θα βρεθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθούν τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών.

Την Κυριακή, από το Μπέργκενσυοκ της Ελβετιας και τις εργασίες της Διάσκεψης για την Ειρήνη στην Ουκρανία, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφερόμενος στο δείπνο των ηγετών στις Βρυξέλλες και αν θεωρεί ότι θα κλείσουν τελικά τα πρόσωπα για τα σημαντικά ευρωπαϊκά αξιώματα τόνισε ότι «μαζί με τον Πολωνό πρωθυπουργό, έχουμε αναλάβει χρέη άτυπων διαπραγματευτών για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ώστε να καταλήξουμε στην κατανομή των σημαντικών θέσεων ευθύνης.

» Ναι, είμαι αισιόδοξος ότι θα μπορέσουμε, στο άτυπο δείπνο των ηγετών, να καταλήξουμε σε ονόματα τα οποία θα είναι αμοιβαία αποδεκτά, ξεκινώντας προφανώς με την υποψηφιότητα της κ. von der Leyen για να συνεχίσει να είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για τα επόμενα πέντε χρόνια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

