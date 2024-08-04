Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας Αϊμάν Σαφάντι θα ταξιδέψει σήμερα στο Ιράν, σε μια σπάνια επίσκεψη, για να συζητήσει τις εξελίξεις στην περιοχή με τον Ιρανό ομόλογό του μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη, όπως μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η ένταση στην περιοχή έχει κλιμακωθεί ύστερα από τη δολοφονία του Χανίγια την Τετάρτη, μία ημέρα μετά από ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο Φουάντ Σουκρ, υψηλόβαθμος στρατιωτικός διοικητής της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Η επίσκεψη του Σαφάντι στο Ιράν έρχεται στη συνέχεια διπλωματικών επαφών από τις ΗΠΑ και τους εταίρους τους, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας και της Αιγύπτου χθες, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω περιφερειακή κλιμάκωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

