Ένας 34χρονος από το Salfit, μια πόλη στη βόρεια κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ο οποίος είχε εισέλθει στο Ισραήλ παράνομα είναι ο δράστης της επίθεσης στην πόλη Χολόν, έξω από το Τελ Αβίβ όπου είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και τραυματιστούν ακόμα δύο.

Μετά την επίθεση, οι ισραηλινές δυνάμεις έκλεισαν την είσοδο του Salfit - μια εξέλιξη που υποδηλώνει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ετοιμάζονταν να πραγματοποιήσουν επιδρομή στην πόλη.

Ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών, όπως ανακοίνωσαν οι ισραηλινές αρχές. Συγκεκριμένα, η αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ο δράστης «εξουδετερώθηκε» στο σημείο.

Ο δράστης μαχαίρωσε τα θύματα κοντά σε ένα πρατήριο καυσίμων και ένα πάρκο, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ.

«Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και διενεργούν εκτεταμένες έρευνες με ελικόπτερο και άλλα μέσα», ανακοίνωσε η αστυνομία η οποία ερευνά αν εμπλέκονται κι άλλα άτομα στην επίθεση.

Ένας 68χρονος άνδρας νοσηλεύεται σε «κρίσιμη κατάσταση» κι ένας 26χρονος ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρύτερα.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Ιταμαρ Μπεν-Γκβίρ βρέθηκε στο σημείο της επίθεσης και ενθάρρυνε τους πολίτες να πάρουν τα όπλα.

«Ο πόλεμος μας δεν είναι μόνο εναντίον του Ιράν, αλλά και εδώ… Έχουμε μοιράσει χιλιάδες όπλα στους πολίτες για να τα χρησιμοποιήσουν», είπε ο Μπεν-Γκβίρ.

«Καλώ τους πολίτες να πάρουν τα όπλα και να τα χρησιμοποιήσουν», είπε.

Πηγή: skai.gr

