Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σήμερα στη διάρκεια επεισοδίων με διαδηλωτές στο Μπαγκλαντές, καθώς η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και εξοπλισμό αναισθητοποίησης για να διαλύσει δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές που κάλεσαν την πρωθυπουργό Σεΐχ Χασίνα να παραιτηθεί.

Οι ταραχές ανάγκασαν την κυβέρνηση να προχωρήσει στη διακοπή της παροχής ίντερνετ.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο τεστ πολιτικής αντοχής για την κυβέρνηση, από το ξέσπασμα σφοδρών διαδηλώσεων τον Ιανουάριο, όταν η Χασίνα εκλέχθηκε για την τέταρτη συνεχόμενη πρωθυπουργική θητεία της.

Τις εκλογές αυτές, είχε μποϊκοτάρει το κεντρικό κόμμα της αντιπολίτευσης, το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπαγκλαντές.

Τον προηγούμενο μήνα, τουλάχιστον 150 άνθρωποι σκοτώθηκαν και χιλιάδες τραυματίστηκαν, ενώ περίπου 10.000 συνελήφθησαν, όταν ξέσπασαν ταραχές από διαδηλώσεις υπό την καθοδήγηση ομάδων φοιτητών που διαμαρτύρονταν κατά των περιορισμών για τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.