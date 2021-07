«Το Ισραήλ παρακολουθεί με βαθιά ανησυχία τις πρόσφατες μονομερείς τουρκικές ενέργειες και δηλώσεις σε σχέση με το καθεστώς των Βαρωσίων», αναφέρει, σε ανάρτησή του στο Twitter, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών, Λιόρ Χάιατ (Lior Haiat).

Παράλληλα, τονίζει πως το Ισραήλ επαναλαμβάνει την αλληλεγγύη και την πλήρη στήριξή του προς την Κύπρο.

Επισημαίνει, επίσης, πως ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γιαϊρ Λαπίντ επανέλαβε χθες αυτήν τη στήριξη και την αλληλεγγύη απευθείας στον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μεταβαίνει σήμερα Τετάρτη στο Ισραήλ, όπου θα συναντηθεί με τον νέο ομόλογό του Γιαΐρ Λαπίντ. Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθεί η περαιτέρω ενίσχυση της ήδη εξαιρετικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ σε όλους τους τομείς, τα πολυμερή σχήματα συνεργασίας στην περιοχή, καθώς και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Κατόπιν ο κ. Δένδιας θα επισκεφθεί τη Λευκωσία.

