Ισραήλ: Το Ιράν δεν χρησιμοποιεί κατευθυνόμενους βαλλιστικούς πυραύλους

Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης, Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν κατά του Ισραήλ από το Ιράν δεν είναι κατευθυνόμενοι.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars ισχυρίστηκε σήμερα το πρωί ότι το Ισραήλ χτυπήθηκε από τον «κατευθυνόμενο βαλλιστικό πύραυλο Haj Qassem», τον οποίο το Ιράν παρουσίασε τον Μάιο, και πρόσθεσε ότι ήταν εξοπλισμένο με «κατευθυνόμενη» κεφαλή.

Σύμφωνα με αξιωματούχους των Αμυντικών Δυνάμεων του Ισραήλ, οι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν τις τελευταίες δύο ημέρες ήταν παρόμοιοι με αυτούς που εκτοξεύτηκαν κατά του Ισραήλ τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο του 2024.

Ο στρατός έχει δηλώσει προηγουμένως ότι το Ιράν δεν διαθέτει «υπερηχητικούς πυραύλους» και ότι οι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν κατά της χώρας δεν είναι κατευθυνόμενοι.

Στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε στους Times of Israel ότι οι πύραυλοι του Ιράν «δεν είναι κάτι που δεν ξέρουμε πώς να αναχαιτίσουμε».

Πηγή: skai.gr

