Με τον κίνδυνο γενικευμένης ανάφλεξης σε όλη τη Μέση Ανατολή να είναι πλέον ορατός, Ισραήλ και Ιράν αντάλλαξαν σφοδρές επιθέσεις το βράδυ του Σαββάτου, με μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων, αεροπορικές επιδρομές και χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές, ενώ η μάχη κλιμακώνεται και σε επίπεδο ρητορικής με τους ηγέτες των δύο χωρών να διαμηνύουν πως έρχονται ακόμη πιο σκληρά πλήγματα.

Το Ισραήλ συνέχισε να πλήττει στόχους στο Ιράν το Σάββατο, με στόχο την εξουδετέρωση εκτοξευτήρων πυραύλων και συστημάτων αεράμυνας, καθώς και την καταστροφή επιλεγμένων εγκαταστάσεων στην Τεχεράνη.

Το Ιράν, από την πλευρά του, λίγο μετά τις 11 το βράδυ εξαπέλυσε νέα πυραυλική επίθεση εναντίον του Ισραήλ ενώ την ίδια ώρα η ισραηλινή πολεμική μηχανή έπληττε για πολλοστή φορά με σφοδρά πυρά στόχους στην Τεχεράνη.

Τα ισραηλινά συστήματα αεράμυνας αναχαίτιζαν ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους, καθώς εκρήξεις φώτιζαν τον ουρανό πάνω από την Ιερουσαλήμ. Εικόνες στην ισραηλινή τηλεόραση έδειχναν ότι πολλοί από τους πυραύλους που εκτοξεύτηκαν στο τελευταίο ιρανικό σφοδρό χτύπημα είχαν στόχο —για πρώτη φορά— και τη βόρεια πόλη της Χάιφας.

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και 13 άτομα τραυματίστηκαν από την ιρανική επίθεση εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε μέσω των social media ότι η πολεμική αεροπορία επιτίθεται σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν.

Σε μια κλιμάκωση της στρατιωτικής του εκστρατείας κατά του Ιράν, το Ισραήλ έπληξε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της χώρας το Σάββατο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Πετρελαίου.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι ισραηλινά drones στόχευσαν τμήμα του κοιτάσματος φυσικού αερίου South Pars στην επαρχία Μπουσέρ. Το South Pars αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα αερίου στον κόσμο και κομβικό σημείο για την ενεργειακή παραγωγή του Ιράν. Στόχος έγινε επίσης και η εταιρεία διύλισης φυσικού αερίου Fajr Jam, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Τεχεράνη αποτέλεσε το βασικό επίκεντρο των πληγμάτων τις τελευταίες 24 ώρες. Μεταξύ άλλων, στόχος των ισραηλινών δυνάμεων αποτέλεσε υπόγειο συγκρότημα στη δυτική πλευρά της χώρας, το οποίο, σύμφωνα με τους IDF, χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση και εκτόξευση πυραύλων εδάφους-εδάφους και πυραύλων cruise.

Οι IDF στην ενημέρωσή τους σημειώνουν ότι τη συγκεκριμένη εγκατάσταση είχαν επισκεφθεί ανώτατα στελέχη του ιρανικού στρατού, τα οποία «εξουδετερώθηκαν» επίσης. Πρόσθεσε ότι οι πύραυλοι που βρίσκονταν εκεί προορίζονταν για επιθέσεις κατά Ισραηλινών πολιτών ή και δυνάμεων δυτικών χωρών στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, το Ισραήλ έπληξε το βράδυ του Σαββάτου σημείο συνάντησης της ηγεσίας των Χούθι στην Υεμένη, στο οποίο βρισκόταν και ο αρχηγός του στρατιωτικού επιτελείου της οργάνωσης, Μοχάμεντ αλ-Γκαμάρι, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να αποκαλύψουν επιχειρησιακές λεπτομέρειες.

Παραμένει ασαφές εάν ο αλ-Γκαμάρι σκοτώθηκε στην αεροπορική επιδρομή, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί ποια άλλα μέλη της ηγεσίας των Χούθι βρίσκονταν στο σημείο τη στιγμή του πλήγματος.

Το σπιράλ των επιθέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν απειλεί να παρασύρει ολόκληρη την περιοχή σε έναν εκτεταμένο πόλεμο, με πολλαπλά μέτωπα να ενεργοποιούνται και τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση να πέφτουν στο κενό.

Σε μία τελευταία εξέλιξη ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσάιντι ανακοίνωσε ότι ο νέος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, που είχε προγραμματιστεί για την Κυριακή στο Μουσκάτ, δεν θα πραγματοποιηθεί.

Άλλωστε, η Τεχεράνη ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι διακόπτει τη συνεργασία «όπως προηγουμένως» με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA), καταγγέλοντας τη «σιωπή» του Οργανισμού μετά τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

«Είναι παράλογο το γεγονός ότι αυτές οι ειρηνικές εγκαταστάσεις δέχονται επίθεση και ο Οργανισμός παραμένει σιωπηλός», δήλωσε στην τηλεόραση ο Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν αρμόδιος για τα πυρηνικά. «Το Ιράν δεν θα συνεργάζεται πλέον με τον οργανισμό (...) «όπως προηγουμένως»», πρόσθεσε.

